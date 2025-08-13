前樂天女孩曝交往馬傑森！「重疊林襄」阿布舞吐心聲
〔記者林欣穎／台北報導〕阿布舞過去曾為樂天啦啦隊女孩，日前在網路節目上分享過往戀情，竟在節目中爆料疑似曾跟林襄「戀情重疊」，消息曝光引起關注，阿布舞也在社群上吐露心聲。
阿布舞（左起）、馬傑森、林襄傳三角戀。（翻攝自IG）
阿布舞近日上Podcast節目《三交訪談》，談到當啦啦隊女孩10年間，曾經交往過1位職棒球員「Michael」，並提到Michael交「新朋友」的時候，兩人還沒分手，所以是三角戀關係，而且交往時間重疊，暗指男方劈腿，而線索指向球員馬傑森與林襄曾有過一段情，三人糾葛浮出檯面。
請繼續往下閱讀...
阿布舞在社群分享心情。（翻攝自IG）
阿布舞也在IG限時動態上發文感謝大家的關心，「繼上次離隊新聞之後，沒想過手機訊息還會這麼跳個不停⋯」
阿布舞形容人生是一場球賽，不到最後一刻，你永遠不知道誰才是贏家。「或許這場比賽裡沒有真正的贏家，但至少，我們都從中學會了成長。只是，有些人用盡全力跑向的方向，未必真的是終點，有些人需要輔助判決的時候，教練已經沒有含扣的機會了」，阿布舞也有感而發寫下：「做再多都於事無補，何不讓他成為你人生中的一個很棒的經驗呢」。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接