娛樂 電影

陳淑芳獲金馬62終身成就獎！68年演藝路見證 「表演是一輩子的追求」

〔記者邱奕欽／台北報導〕金馬執委會今（12日）宣布，第62屆金馬獎「終身成就獎」將頒給資深演員陳淑芳。邁入影壇已68年的她，雖曾拿下兩座金馬獎，但執委會強調，這座獎不僅肯定她的精湛演技，更向她持續不懈的演藝事業致敬，她邁入影壇已68年，身體力行地示範「表演，可以是一輩子的追求。」並將於11月22日在台北流行音樂中心舉行的頒獎典禮上，親自接受這份榮耀。

影后陳淑芳（右）曾與李安擔任金馬58頒獎嘉賓。（資料照）影后陳淑芳（右）曾與李安擔任金馬58頒獎嘉賓。（資料照）

陳淑芳接獲喜訊時直呼：「很高興獲得金馬獎終身成就獎！」並表示演戲是她一生的志趣，得獎從不漲價，也不挑角色，「只要記得我、給我機會，我就願意繼續演下去。」她的敬業態度與對表演的熱情，不僅深受新世代導演倚重，也成就了她的影壇高峰，包括以《孤味》榮登金馬影后，同年再憑《親愛的房客》奪下最佳女配角，創下同屆雙獎紀錄。

近年，陳淑芳仍活躍於電影、電視及短片領域，無論戲份多寡、製作規模大小，甚至配音工作，都熱情投入，她曾為金馬最佳動畫短片《夜車》獻聲，並在謝文明導演的新作《螳螂》再次合作，該片已入選威尼斯及多倫多影展，這份跨越時代的熱情與專業，讓她成為影壇永不褪色的典範。

