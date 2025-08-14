笑著進場哭著聽完！從許凱希到黃暐瀚 看江蕙演唱會深深感動

很多年輕網友看完江蕙演唱會，終於明白為何長輩那麼喜歡她。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙重新回歸熱愛的舞台，從高雄巨蛋一路唱回台北小巨蛋，場場演出都爆滿，好評不斷，資深媒體人黃暐瀚，還有從《我愛黑澀會》出道的女星徐凱希，近期都去看了江蕙演唱會，看完後全都感動不已，也大方分享心得。

很多網友討論江蕙演唱會觀後感，除了大讚這次演唱會舞台燈光有質感，舞者投入很有故事感，最重要的是江蕙的唱功充滿實力，年輕網友終於懂了，為什麼長輩們這麼喜歡看江蕙演唱會。

另外徐凱希看完江蕙演出談到：「以前的我，是個超級理性派。電影裡有人哭爆，我在想『蛤？哭點是什麼？』歌詞唱得再淒美，我也只覺得旋律好聽，沒什麼特別波動。直到江蕙演唱會，當《落雨聲》響起，前奏才幾秒，我就感覺鼻尖酸酸的。當二姐唱到副歌時，我開始放任眼淚在我臉上縱橫。」

被江蕙歌聲感動的徐凱希說：「那一刻我才明白，情緒會隨著人生經歷而悄悄改變。有些歌，以前只是旋律，後來卻變成了你的故事。曾經你聽不懂，多年後，卻因為太懂而聽不下去。」徐凱希也領悟：「原來，長大不是變得更堅強，而是多了能被觸動的地方。那些歌、那些詞、那些旋律，

在你走過的日子裡，早已默默準備好，當你聽懂時，也代表你再也回不到懷念的那個自己了。」

另外黃暐瀚也分享去看江蕙演唱會心得：「人生第一場的江蕙演唱會，笑著進場、哭著聽完、唱著離開。」看了江蕙重返台北小巨蛋首場，他談到：「裡面好多好多橋段，都是你我的人生經驗。爸爸開車聽江蕙，媽媽煮菜也聽江蕙，有一天，他們老了，甚至離開了，孩子們，還是繼續在聽江蕙。」

黃暐瀚還提到：「二姐不是唱跳型的歌手，但她的歌深烙在每一位台灣人的心中，歌詞不用看，曲來自然會哼。小巨蛋演唱會看過多場，我很驚訝，二姐的舞台效果不凡，舞者也是演員，攝影師像是藝術家，光影的魔術，讓台上舞者可以邊演、邊拍、邊投射在大螢幕，有如電影、舞台劇，效果非常驚人。」他也充滿感動說：「完美的夜晚，謝謝二姐的演唱會。」

江蕙在小巨蛋演出將一直進行到9月1日，售票系統偶爾會有零星票券釋出，有興趣的歌迷可以多關注寬宏售票系統查詢。

