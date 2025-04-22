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娛樂 最新消息

台灣網紅迪士尼「強燈拍美照」遭轟丟臉！5點聲明回應了

林倩在香港迪士尼煙火表演前，無視其他遊客感受強燈拍攝遭撻伐。（組合照，翻攝自IG、Threads）林倩在香港迪士尼煙火表演前，無視其他遊客感受強燈拍攝遭撻伐。（組合照，翻攝自IG、Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣IG網紅林倩日前飛赴香港旅遊並前往迪士尼樂園，卻與一組攝影團隊在夜間煙火表演前進行強光拍攝，不顧旁人感受的行徑，立刻引爆現場各國遊客不滿情緒，相關影片在網路上曝光後，遭網友們一面倒撻伐圍剿，今（22）日林倩在社群上發聲回應了。

相關新聞：（影）丟臉到國外！台灣網紅無視迪士尼煙火 強燈拍美照「以為中國人」

林倩遭台灣網友譙爆「丟臉丟到國外！」、「她在公共空間拍攝不僅打擾他人，還可能違反迪士尼禁止商業攝影及角色扮裝的相關規範」，她回應強調服裝有經過工作人員同意，且自己當天是朋友出遊並非商業攝影，「當日僅有因insta360太高，工作人員有詢問我們是什麼機器，他們回覆，不會影響雷射燈光就可以。」她也為造成遊客困擾道歉。

林倩聲明全文：

針對近日網路上傳言關於我們前往樂園參加煙火活動的相關討論，我們想針對部分誤會做出以下說明：

1.關於當天的穿著，只是我個人喜歡的相似風格，單純是想搭配樂園城堡取景拍照留作紀念。

當天入園時也確認過服裝才進入樂園，工作人員同意放行進入，當天從入場至結束，也並未接獲任何場內任何工作人員的反應或勸導。

2.當天拍攝地為香港迪士尼專享通票區，後方並沒有任何觀眾。

3.本人並沒有尋找陪拍，或商業攝影，僅是朋友單純出遊。

4.當日僅有因insta360太高，工作人員有詢問我們是什麼機器，他們回覆，不會影響雷射燈光就可以。

5.若有造成當天遊客觀感不佳深感抱歉，日後拍攝會更加注意。謝謝大家的關心！

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