丟臉到國外！台灣網紅無視迪士尼煙火 強燈拍美照「以為中國人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣IG網紅林倩日前飛赴香港旅遊並前往迪士尼樂園，卻與一組攝影團隊在夜間煙火表演前進行強光拍攝，不顧旁人感受的行徑立刻引爆現場各國遊客不滿情緒，自私利己的畫面同時也遭一旁遊客拍下，影片在網路上曝光後遭網友們一面倒撻伐圍剿。

林倩在香港迪士尼煙火表演前的光雕秀中，無視其他遊客感受強燈拍攝遭撻伐。（組合照，翻攝自IG、Threads）

香港迪士尼樂園營業日每晚皆有一場交織浪漫光雕與此起彼伏水柱的煙火表演，再配合重新編製且耳熟能詳的迪士尼音樂與旋律，是許多各國遊客因此慕名前訪香港的既定行程之一。當時，園方已調暗燈光為煙火演出做最後倒數，林倩仍在城堡前漠視其他遊客的感受，在夜幕中開啟2盞強燈進行拍攝。

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不少在場遊客表示，起初園區氛圍沉浸在表演即將開始的期待感中，卻被突如其來的燈光與拍攝行為打斷，因此將畫面拍下並公布於網路。然而，許多香港網友看到照片後，一度以為又是中國遊客的所做所為，後來才發現照片中的女子林倩竟是台灣人。

林倩與團隊自私利己的行徑，讓不少香港遊客訝異竟是台灣人。（組合照，翻攝自Threads）

事發後，林倩更遭台灣網友譙爆「丟臉丟到國外！」、「她在公共空間拍攝不僅打擾他人，還可能違反迪士尼禁止商業攝影及角色扮裝的相關規範」。截至目前，林倩尚未就此事件回應，社群帳號則已出現多則留言要求她出面說明，並呼籲網紅應尊重公共空間秩序。

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