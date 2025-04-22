「霸王花」胡慧中曬愛女 慘遭酸民諷太胖

胡慧中因演出《霸王花》系列電影走紅。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕現年66歲的台灣女星胡慧中過去以《霸王花》系列走紅，也曾被封為「四大美人」之一，80年代轉戰香港影壇後拍轉型成女打仔並被譽為「最美霸王花」。1988年胡慧中與曾任香港民政局長的著名眼科醫師何志平結婚，之後便回歸家庭，育有一女何嘉珍。近日胡慧中驕傲的在社群中曬出愛女照片，沒想到卻引來酸民批評：稍微減肥就更漂亮了。

胡慧中（後）趁復活節貼出與女兒何嘉珍昔日合照。（翻攝自小紅書）

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22歲的何嘉珍完美遺傳媽媽胡慧中的甜美。（翻攝自小紅書）

胡慧中相當疼愛女兒何嘉珍，母女倆總是緊緊黏在一起，何嘉珍長相遺傳母親的甜美，唯獨肉肉的棉花糖身材讓她看起來多了分福氣。日前胡慧中趁著復活節機會，在社群中曬出女兒小時候與現在的對比照，更溫馨寫下:「復活節，回到從前，母親緊緊抱住女兒的日子」照片中年輕的胡慧中身材圓潤，倒是女兒何嘉珍瘦巴巴的，一轉眼何嘉珍已經24歲了，眉眼之間的模樣，跟當年的胡慧中簡直一模一樣。

對於酸民的指教，胡慧中不以為意，只回答：「謝謝」並附上一個雙手合十的表情符號。

胡慧中現在已經66歲了。（翻攝自小紅書）

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