（影音）作家H直播 呂秋遠私生子生母正面照曝光

捲入呂秋遠私生子風波的律師林沄蓁，2日晚間透過「作家H」直播挺身而出，正面照也曝光。（翻攝自作家H臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕知名律師網紅呂秋遠捲入私生子風波，他在臉書曝光長達5千字自清，並反指整起事件起因被「小孩生母勾引」，並公開部分雙方私訊內容，生母、律師林沄蓁2日晚間透過「作家H」的直播挺身曝光正面照，她哽咽表示：「我要站出來阻止他（指呂秋遠），繼續招搖撞騙。」

孩子生母林沄蓁正面交鋒呂秋遠，作家Ｈ同步在臉書直播並留言表示：「家事律師，林沄蓁律師。針對呂秋遠事件公開現身說明，抑制社會歪曲現象！」

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作家Ｈ並在發文底下留言「清者自清，但還是得要自己來清」，「林律師鼓起勇氣，面對前一段家暴的婚姻過往，以及這一次的新聞風波造成的工作有可能斷炊，就是希望受害女性都可以站出來為自己發聲，希望大家尊重她的勇氣，並且認清楚，誰才是偽善者，說謊的人」。

呂秋遠日前爆出私生子風波，引發外界熱議。

有大批網友挺身替生母說話「我光聽到一直擤鼻涕的聲音，整個人都要牙起來了，什麼都聽不下走」、「林律師很勇敢，好好照顧自己及照顧小孩，事件會過去，生活還是要過」，但也有人挺呂秋遠，「男歡女愛，沒有誰強迫誰，媽媽決定生下來，就好好照顧孩子！爸爸付撫養費，這話題，好像應該可以停止了！」 相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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