《台灣通勤第一品牌》主持人慘輸3000元！何A挑釁李英宏結局曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕虛擬音樂節品牌《夕陽小鎮 SUNSET TOWN FESTIVAL》，全新企劃《燒胎祭》 已登場，人氣podcast《台灣通勤第一品牌》主持人何A除了首度擔任音樂祭策展人，也於4月19日舉辦的「線下動土典禮」聯手搭檔誠誠、家倫主持精彩刺激的「燒胎生死鬥」，李英宏、LINION、宋柏緯等接力帶來的音樂演出，讓火熱氛圍瀰漫圓山花博流行館。

家倫（左起）、誠誠、曾國宏、李英宏、LINION、何A現身《夕陽小鎮》動土典禮。（夕陽音樂提供）

線下動土典禮由DJ afurogeorge開場，開啟節奏感十足的派對氛圍，緊接著李英宏登台共同演出，一連帶來經典〈台北直直撞〉、〈水哥〉、以及2025新作《東方美人》同名主打〈東方美人〉、〈萬華的蛇〉等新曲，獨特「T-Funk」魅力迷暈現場眾人。

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代理鎮長何A隨即與李英宏展開激烈的「燒胎生死鬥」表演賽，雙方火藥味濃厚。開賽前，何A忍不住挑釁開嗆：「啊不是很高」，比賽開跑後，何A果然一路領先，但當何A故意在終點線前等李英宏，讓他深入感受「敗北滋味」時，倫倫則把何A的手拿起來，不讓何A過終點線，最終由李英宏拿下勝利。李英宏也分享獲勝秘訣：「加入空白鍵（甩尾）後，左手變得超靈巧，我剛剛有『進去』in zone」，何A則不服輸的表示李英宏是「僥倖的贏家」。

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活動中場，台灣通勤第一品牌的何A、誠誠與家倫、與兩位演出嘉賓李英宏、LINION、以及失蹤已久的《夕陽小鎮》國勇鎮長（落日飛車主唱曾國宏）聯手拿著象徵小鎮光榮發達的黃金鏟子，共同鏟下小鎮繁榮的第一哩路。

李英宏釋放舞台魅力。（夕陽音樂提供）

「燒胎生死鬥」最終則由冠軍隊伍對上由何A率領的魔王隊，Youtuber組合「反正我很閒」成員鍾佳播也身著小短褲應邀上台：「我今天是來提倡安全駕駛的」，遭到誠誠無情揭露：「鍾佳播在說謊，他有要帳號去練習」，而另一位隊員Lucy則完全相反，Chill起來準備狂飆。

沒想到魔王隊戰力不如預期，被現場觀眾一路領先，何A不服輸要求加賽一場，賭注是現金3000塊，最後還是遺憾吞敗。緊接著宋柏緯現場首唱將在5月20日發表的新單曲〈世紀末的景色〉，以及將收錄在6月9日新EP的歌曲〈後視鏡〉，表示：「很符合今天『速度與激情』的主題」。

宋柏緯現場帶來兩首新歌。（夕陽音樂提供）

夕陽小鎮「燒胎祭」線上場也如火如荼開展，吳赫 OHHYUK、Phum Viphurit、林強、美秀集團、Gummy B在4/19-4/20接連登場。而雙日壓軸藝人：顛覆K-POP的Balming Tiger、竇靖童則化身小鎮中央的超大型角色，觀眾可以在半空中同時欣賞虛擬舞台與真實的演出錄影。活動次週（4/26 - 4/27）票卷熱賣中，所有藝人都將於線上再次登場。

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