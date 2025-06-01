挺館長5年 粉專「噁名昭彰」揭一路走來心境

「館長」陳之漢近日預告將前進中國，並自詡為「和平大使」。（翻攝自Thread）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前投下震撼彈宣布計畫赴中國發展，更自稱「和平大使」強調全程都會開直播以證明未收錢、無政治目的。

臉書粉專「噁名昭彰」2020年創立該粉絲專頁，標榜關注館長動態，31日發文表示：「想當初2020年時創立這個粉絲頁時，深怕大家不知道師傅的誠信跟台灣英雄事蹟，還特意加值了一堆廣告費用去推廣，看到曾經一些什麼反館的現在因為師傅的顏色改變而在公開平台上閉嘴，或者開始做什麼所謂良心賺錢的生意，就覺得好笑。」

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最後「噁名昭彰」自嘲：「從始如一的，大概就只有我跟金鋼刀一路走來沒有改變。」

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中國國台辦發言人陳斌華上個月28日說，「歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞，來中國走走看看，飽覽祖國大好河山。」陸委會發言人梁文傑隔日指出，在現在這個時代，沒有人能夠自稱是「和平大使」，祝他順利一路順風。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，現在這個時代，沒有人能夠自稱是「和平大使」，我們祝他順利一路順風，強調對岸對這件事情顯然已經有注意到，而且有所安排，所以相信館長不會有什麼安全上問題，「去到那邊，當然兩岸條例有很明確規定，希望不要做出一些違反法令的事。」

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