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娛樂 音樂

認去年情傷！《器子》吳翔震與大咖女星私下互動曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕吳翔震下月將發行首張自創單曲《好人》，他從演員跨界歌手，背後故事跟歌后辛曉琪有關。

吳翔震跟辛曉琪結緣於5年前吳翔震第一次個人畫展「光合作用」，當時辛曉琪想買吳翔震的畫，但已完售，自此，辛曉琪以前輩身份，在臉書鼓勵吳翔震工作加油。

吳翔震下月將發行首張自創單曲。（吳翔震工作室提供）吳翔震下月將發行首張自創單曲。（吳翔震工作室提供）

吳翔震表示，他每次失戀，都會聽辛曉琪的《承認》療傷，邊哭邊唱，去年他失戀，去KTV唱《承認》，回到家傳音檔給辛曉琪，辛曉琪讚美他的歌聲厚實，好聽，吳翔震獲得歌后讚美，覺得不可思議，也給了他信心與勇氣。

吳翔震下月將發行首張自創單曲。（吳翔震工作室提供）吳翔震下月將發行首張自創單曲。（吳翔震工作室提供）

隔没多久，吳翔震去香港洽談畫廓合作事宜，到赤柱海邊散心時，寫下了這首情歌《好人》。

他回台灣後，跟朋友聚會，朋友們喝酒，他喝水保護嗓子，同時隨意哼唱《好人》，朋友鼓勵他，這麼好聽的歌，不發行，太可惜，經過了半年時間，《好人》終於誕生。

吳翔震獲得辛曉琪鼓勵。（吳翔震工作室提供）吳翔震獲得辛曉琪鼓勵。（吳翔震工作室提供）

吳翔震拍過電影《緝魔》、《器子》及電視偶像劇，他表示，演戲是詮釋角色，每演完一個角色，他會靠畫畫走出角色，相對而言，唱歌可以讓他抒發情緒，快樂的時候更快樂，憂傷時走出憂傷，平時他就有寫詩的習慣，寫歌詞也能抒發情感，留下回憶。

這次他邀林志穎的御用攝影師陳忠正拍攝實體單曲封面，兩個封面難以抉擇，他邀請粉絲票選封面，反應熱烈。

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