「空手道女神」文姿云意外落水 無緣《上船了》改攻聖山

〔記者侯家瑜／台北報導〕《上山吧！台灣隊》集結《上山下海過一夜》主持群雷艾美、八弟、阿傑、Max，領軍陳彥博、文姿云和蕭俊文等體壇好手，挑戰在180天內登頂歐亞非大陸三大聖山。今（5）舉辦行前記者，首次參與行腳節目的空手道女神文姿云分享日前到烏岩角行前訓練時意外落水。

空手道女神文姿云（左）首次挑戰行腳類節目，《上山吧！台灣隊》陳彥博（中）、蕭俊文。（記者潘少棠攝）

平常就會衝浪的文姿云一直以為自己平衡感非常好，到海上滑SUP（立式划槳運動）時也有事先吃暈船藥，結果划行中不僅意外落水，到水裡時還不幸暈浪。文姿云也分享當初其實很想參加《上船了各位！》，但最後沒被選上，一旁有參加的雷艾美則無辜躺槍。

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雷艾美參加了刺激的海上滑SUP（立式划槳運動）。（記者潘少棠攝）

八弟坦言自己有點分離焦慮症，每次出外景時就會趕緊打電話給老婆，可惜老婆喜歡獨處，會叫他趕緊出門，「有時覺得老婆像偽單親，因為只要我出門很多天，她就要自己一人顧孩子，偶爾還是會焦慮，所以我會趁我在台灣時多帶她吃點好吃的。」透露節目這次去2週左右，一共2趟，比平常的外景時間還要多一倍。

《上山吧！台灣隊》記者會，（左起）阿傑、雷艾美、八弟、Max。（記者潘少棠攝）

《上山吧！台灣隊》這項挑戰歷時兩年籌備，橫跨三大洲、三大聖山；從海拔5895公尺的非洲第一高峰「吉力馬札羅山」，到歐洲法國霞慕尼與有「阿爾卑斯聖杯」之稱的瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣，征服險峻壯麗的「聖稜線」挑戰七座百岳連峰。

《上山吧！台灣隊》主持群挑戰上山下海。（左起）阿傑、雷艾美、文姿云、陳彥博、八弟、Max、蕭俊文（前） （記者潘少棠攝）

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