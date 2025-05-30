KT POP演唱會又有爭議 2中國籍成員不來台

韓團ZEROBASEONE成員章昊（左5）、Ricky（右2）將缺席明天的拼盤演唱會。（資料照，法新社）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓流拼盤演唱會「2025 KT POP」將於明（31）日於高雄世運主場館登場，將由人氣演員池昌旭擔任MC，並有7組K-POP藝人包括IVE、Mark Tuan、SHOWNU X HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna、KiiiKiii登台演出。豈料，在活動前一天，本預計今日（30）抵台的男團ZEROBASEONE（簡稱ZB1）發出聲明，表示成員章昊及Ricky因身體因素將缺席明日的演唱會。

韓團ZEROBASEONE將只有7位成員登KT POP演出。（友善的狗提供）

今日稍早，ZB1的經濟公司WAKEONE透過官方社群平台宣布，「由於近期健康狀況考量，章昊與Ricky經建議須優先休息與恢復，因此本次（KT POP）的演出將由其餘7位成員進行。」如此突發的聲明令粉絲既錯愕又擔心。此外，兩位缺席的成員正好都是中國籍，也有粉絲猜測可能是因為簽證或是其他敏感問題，對此主辦單位則解釋，「已辦理並取得所有成員合法演出許可，今臨時收到經紀公司通知兩位成員此次無法來台演出，詳細原因我們正積極了解中。」

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對於ZB1的演出成員更動，主辦單位也對因異動而不克前往的觀眾開放「全額退票」。不過由於是在演出前一天才公布此消息，加上章昊與Ricky都是中國籍成員，還是引發了許多粉絲的不滿及討論。

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