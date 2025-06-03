生母直播開戰呂秋遠 李怡貞：春藥清醒後總是悔悟

呂秋遠（右）發文把孩子生母林女描述成主動求愛，林女2日晚間公開露臉直播，淚崩控訴呂秋遠。（資料照、翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕知名律師呂秋遠爆出私生子風暴，他打破沉默反擊公開長達5千字文章聊感情始末，曬出聊天記錄截圖控訴女方主動告白、設局，毀滅式發文把孩子生母林女描述成主動求愛，林女2日晚間公開露臉直播，淚崩控訴呂秋遠：「我要站出來阻止他，繼續招搖撞騙！」同為律師的李怡貞也評論此事。

李怡貞發文一開頭就說「生母的直播我看了」，她表示：「內容一樣各自表述，也很多不合常情的地方，聲音又小聲。」李怡貞說她其實很有意見，但想著生母獨自帶著孩子，同為母親覺得就不多說什麼，希望她和孩子能好好的，好好的把孩子帶大。

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李怡貞也分享個人感想：「權力和金錢本來就是最好的春藥。男的製藥，女的吃藥，藥，總不會是好吃的，春藥清醒後也總是悔悟，而勉強來的關係才需要靠春藥。」

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孩子生母2日晚間公開露臉直播，在直播淚崩控訴呂秋遠：「我要站出來阻止他，繼續招搖撞騙！」昨晚生母直播由知名作家擔任主持，同時間有上百名網友線上收看。

直播中，女方神情一度激動，強調再也無法忍受呂秋遠塑造暖男人設，發出怒吼：「我今天不再隱藏，就是要讓大家看清楚，他到底做了什麼。」淚訴因此事曝光而失業，連日來身心俱疲，痛心孩子應該是被珍惜生命，卻被呂秋遠當成談判工具。

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