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邊荷律大巨蛋見一幕太感動 淚喊：來台灣是人生最正確選擇

邊荷律淚灑球場。（翻攝自IG）邊荷律淚灑球場。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律，憑藉甜美外型及超萌性格圈粉無數，她昨（20日）結束一連兩天在大巨蛋的主題日後，突在IG發文吐露心聲，感性告白「來到台灣，是我人生做過最正確的選擇」。

邊荷律昨日參與大巨蛋舉辦的主題日活動，賽後忍不住淚灑球場，事後在IG發文解釋，「其實今天哭不是因為輸球，有點害羞但是還是想跟你們說…在今天比賽結束鞠躬打招呼的時候，我看到一樓、二樓、三樓，出現了史上最多的我的應援巾」，看見許多人揮著她的應援毛巾，不斷喊著她的名字，對她說辛苦了，讓她當下感動得紅了眼眶。

邊荷律形容眼前的畫面彷彿像一張照片，會永遠留存在她的記憶中，她也坦言自己經常心想，「我到底是做了什麼，才值得你們這樣愛我？」，她覺得自己是非常幸運的人，「來到台灣，是我人生做過最正確的選擇，如果有一天人生走到盡頭，有人問我『什麼時候最幸福？』我一定會說，是我在台灣活動的這段時間」，最後她也由衷感謝所有愛她的粉絲。

貼文曝光後，粉絲感動留言，「荷律辛苦了～今天能近距離看到妳跟妳打招呼我也覺得好開心，也謝謝妳能來台灣！」、「辛苦了妳很棒，即便腳不舒服，仍忍痛撐住，好好休息，下次見」、「邊邊就是這麼真又可愛，所以大家都喜歡」。

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