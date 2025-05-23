坎城影展》舒淇絕美登紅毯 畢贛新片《狂野時代》世界首映

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由畢贛執導的《狂野時代》今（23日）於第78屆坎城影展以主競賽片之姿舉行世界首映，導演畢贛率領主要演員舒淇、易烊千璽、趙又廷、李庚希、黃覺、陳永忠等人一同出席。

該片為導演畢贛繼《路邊野餐》、《地球最後的夜晚》後最新作品，同時也是他至今最具野心的作品，總共分為六個章節，分別以以五感和心靈作為主題進行串聯。

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畢贛以跨時空長鏡頭引起廣泛關注之後，此次將視野對準了電影史與電影感知，他接受《綜藝》訪問時表示，《狂野時代》通過「電影怪獸」展現百年電影史，以包括五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺）和心靈在內的六個元素，為影片迷宮般的章節提供了框架。

導演畢贛（中）率領舒淇（右）、易烊千璽等人，一同出席《狂野時代》坎城影展世界首映。（翻攝自坎城影展官方粉絲頁）

談到《狂野時代》的核心主題，畢贛表示，作為導演，每個人都帶著自己的生命經驗而來。「這部電影確實體現了我的生活層次、思想能量，以及人際關係。儘管這部影片歌頌百年電影史，對我而言也是歌頌地球生命的寶貴，歌頌人與人、社群與生存空間共生的能量。」

第78屆坎城影展將舉行至當地時間24日（台灣時間25日凌晨）。

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