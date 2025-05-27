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娛樂 最新消息

王瑞霞、郭品超緊急吸氧救命！10藝人「險命斷高山」驚魂實錄曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕65歲金鐘得主、資深旅遊作家眭澔平日前挑戰攀登聖母峰時爆發高山症，不僅出現上吐下瀉、發燒等症狀，最嚴重甚至還併發腦水腫，昏睡60小時緊急後送搶命，即便返台後仍高燒不退，也讓「高山症」這個致命風險再度受到大眾重視。事實上，不只眭澔平一人，過去也有10位明星在高海拔環境中差點送命，經歷宛如災難片。

何潤東曾遇高山症發作。（資料照，記者潘少棠攝）何潤東曾遇高山症發作。（資料照，記者潘少棠攝）

何潤東2015年在中國青海超過海拔3000公尺的地區拍戲，因身體感冒又遇高山症發作，一度撐不住，他自備4盒威而鋼應急，拍戲期間竟吞下16顆「藍色小藥丸」以緩解缺氧，才順利完成工作；謝忻則在安地斯山挑戰超過5000公尺高地後，開心喝酒卻誘發高山症，返程時頭痛、寒顫，泡澡時不支倒地臉色發紫，嚇壞同行室友，她回憶直呼「差點沒命回台灣」。

王瑞霞2019年在四川拍攝MV時，因高山症病發嚴重缺氧，一度造成生命危險。（資料照，米樂士娛樂提供）王瑞霞2019年在四川拍攝MV時，因高山症病發嚴重缺氧，一度造成生命危險。（資料照，米樂士娛樂提供）

王仁甫與季芹夫妻檔也曾挑戰馬來西亞沙巴神山，過程中季芹一路身體不適，隨海拔上升症狀加劇，嚮導改採Z字型緩坡救援方式，才讓她撐過高原反應，王仁甫事後坦言看見季芹一度喘不過氣「真的被嚇壞」；台語歌手王瑞霞曾在中國四川高地拍MV時出現嚴重缺氧，一度造成生命危險，最終靠吸氧救回一命；李蒨蓉則在美國滑雪時高山症上身，「生不如死」到想服威而鋼自救，卻被醫生緊急制止。

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郭品超2023年在中國錄製節目時，因高山症病發急戴氧氣罩。（翻攝自IG）郭品超2023年在中國錄製節目時，因高山症病發急戴氧氣罩。（翻攝自IG）

不僅如此，范冰冰2019年前往西藏因高山反應臉部腫脹、鼻血狂噴，仍堅持完成慈善行程；郭品超2023年錄節目《行進中國》也中招，需戴氧氣罩吸氧救命；香港女星米雪、陳法蓉都曾在西藏拍攝時高山症發作，米雪更一度昏迷緊急返港。這些真實案例顯示，無論旅遊、拍戲或朝聖，千萬別輕忽高山症的殺傷力，即使是健康狀況良好的公眾人物，也可能在高海拔地區面臨生命危險。

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