趙麗穎熱戀台灣導演 首公開露面竟回「算你妹」嗆爆全網

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國女星趙麗穎和馮紹峰2021年結束3年婚姻，之後感情生活備受關注，近來被爆出熱戀台灣導演趙德胤，她昨出席活動，微博上出現「趙麗穎戀情曝光後首亮相」的標籤，她本人親自發文標註此標籤並寫道：「蹭一個渣浪給的熱搜，《在人間》要定檔了！」雖對戀情隻字未提，但有網友好奇「這算官宣戀情嗎？」她霸氣回嗆「算你妹」。

趙麗穎（右）被爆出熱戀台灣導演趙德胤。（翻攝自微博）

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趙麗穎遭到中國知名狗仔「吃瓜少女張小寒」公開爆料，指她與42歲台灣導演趙德胤在交往，男方不僅有趙麗穎的社區門禁卡，甚至還會到她家當保母，照顧趙麗穎與馮紹峰所生的獨子「想想」，更有人4月底曾目擊趙麗穎帶著男友與表妹，在上海一間咖啡廳愜意聊天。

趙麗穎霸氣回嗆網友戀情傳聞。（翻攝自微博）



狗仔推測趙麗穎因拍攝電影《喬妍的心事》認識該戲導演趙德胤，2人逐漸萌生愛意陷入熱戀，推測雙方已低調交往一年多，但2人皆未對戀情傳聞做出回應。

只是趙麗穎不愧是小辣椒，對於網友猜測的戀情曝光回應，竟然用「算你妹」公開反擊，展現她一貫直率作風。只是這句話一出，引來網友更多熱議，認為藝人有社會責任，遣詞用字還能更好，但粉絲則熱烈直呼：「趙麗穎真性情，刀法依舊犀利。」

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