晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新北碧潭出現「巨獸」 龍舟女鼓手IG被搜到

出現在新北碧潭的超「胸」龍舟鼓手，原來是網美映辰。（翻攝自IG）出現在新北碧潭的超「胸」龍舟鼓手，原來是網美映辰。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日有民眾在新北碧潭經常撞見身材火辣的女子在練習划龍舟，這名「龍舟妹」川著緊身背心，坐在龍首不斷敲擊鼓面，傲人的上圍讓人忍不住驚呼「巨獸」，每次練習都會吸引大批民眾圍觀。網友發揮超強肉搜功能，找到這名「龍舟妹」就是曾經在大巨蛋一脫成名的網美映辰。

映辰說自己是第一次當龍舟鼓手。（翻攝自IG）映辰說自己是第一次當龍舟鼓手。（翻攝自IG）

相關新聞：（影）超血腥 22歲網美直播中遭同居男友狂捅9刀

映辰也在自己的社群笑說「鼓手初體驗，下週就是最後一次練習，期待端午節要正式上場了」。原來映辰跟其他女孩代表SWAG組隊參加龍舟賽，為了奪下好成績，身材窈窕、上圍雄偉的女孩們奮力划著龍舟，岸邊的人也希望她們能多練習，好在炎炎夏日讓眼睛能吃到冰淇淋。

SWAG組成龍舟隊準備參加比賽。（翻攝自IG）SWAG組成龍舟隊準備參加比賽。（翻攝自IG）

相關新聞：網美高喊「愛平胸」 吸420萬訂閱後竟隆乳

映辰在碧潭練習的照片被網友分享到「爆廢公社公開版」她的雪白肌膚和豪乳，讓網友大讚養眼。還有人問：「這麼胸划龍舟合法？」映辰在自己帳號曬的練習照每一張都笑意盈盈，讓人看了心情就很舒爽。

映辰去年曾經在大巨蛋觀看中信兄弟和味全龍的比賽，因為興奮到全身發燙，乾脆直接脫掉上衣露出巨乳，一戰成名。

映辰去年曾經在大巨蛋觀看中信兄弟和味全龍的比賽，一脫成名。（翻攝自IG）映辰去年曾經在大巨蛋觀看中信兄弟和味全龍的比賽，一脫成名。（翻攝自IG）

在 Instagram 查看這則貼文

映辰 Ruan（@ruan.c__）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中