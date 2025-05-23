新北碧潭出現「巨獸」 龍舟女鼓手IG被搜到

出現在新北碧潭的超「胸」龍舟鼓手，原來是網美映辰。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日有民眾在新北碧潭經常撞見身材火辣的女子在練習划龍舟，這名「龍舟妹」川著緊身背心，坐在龍首不斷敲擊鼓面，傲人的上圍讓人忍不住驚呼「巨獸」，每次練習都會吸引大批民眾圍觀。網友發揮超強肉搜功能，找到這名「龍舟妹」就是曾經在大巨蛋一脫成名的網美映辰。

映辰說自己是第一次當龍舟鼓手。（翻攝自IG）

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映辰也在自己的社群笑說「鼓手初體驗，下週就是最後一次練習，期待端午節要正式上場了」。原來映辰跟其他女孩代表SWAG組隊參加龍舟賽，為了奪下好成績，身材窈窕、上圍雄偉的女孩們奮力划著龍舟，岸邊的人也希望她們能多練習，好在炎炎夏日讓眼睛能吃到冰淇淋。

SWAG組成龍舟隊準備參加比賽。（翻攝自IG）

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映辰在碧潭練習的照片被網友分享到「爆廢公社公開版」她的雪白肌膚和豪乳，讓網友大讚養眼。還有人問：「這麼胸划龍舟合法？」映辰在自己帳號曬的練習照每一張都笑意盈盈，讓人看了心情就很舒爽。

映辰去年曾經在大巨蛋觀看中信兄弟和味全龍的比賽，因為興奮到全身發燙，乾脆直接脫掉上衣露出巨乳，一戰成名。

映辰去年曾經在大巨蛋觀看中信兄弟和味全龍的比賽，一脫成名。（翻攝自IG）

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