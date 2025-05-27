晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Andy認了劈腿！下秒重砲反擊家寧「跟男閨密狂過夜、出國」

Andy認了劈腿！下秒重砲反擊家寧「跟男閨密狂過夜、出國」Andy（圖）與家寧分手後撕破臉。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕眾量級昔日情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，雙方你來我往的指控連環爆。繼昨晚家寧發片控訴Andy在交往期間出軌多名女性、對她施加情感冷暴力與控制後，Andy今下午又再發片開戰，間接承認此事，但他強調是女方當初與一名男閨密過從甚密，踰矩在先，私下還把他當工具人、提款機，身心俱疲才提出分手。

Andy表示張家確實犯法，但此事不應該與出軌、私人感情混為一談，下秒也說自己確實在這9年當中，有試著走出去多認識其他異性，疑似間接默認家寧昨日的說法，「我們當初都深聊過了，我以為我們有取得共識，沒想到你現在還拿出來講，而且張家寧，你不要忘記喔！為什麼我會想要和別人相處？2021年是你先開始和一位男閨密過從甚密，頻繁過夜住他家，跟他出國，頻繁高額消費，錢還要我幫忙跟妳媽媽討。」並附上多張對話截圖證實，坦言自己身心受創。

此外，更令Andy心碎的是，連他奶奶生病過世當天，家寧還要求他幫忙籌錢出國，「這是我心中永遠的痛。」就連他確診，家寧也是優先去照顧男閨密，「這段長達2年的時間，是我人生最黑暗的時期，我不斷隱忍，甚至私下妳還真的把我當工具人，我在這段感情中越來越卑微，所以才提出分手，我也認為我已負責該負的責任了，我只求拿到公平的分配。」

相關新聞：家寧控劈腿 律師李怡貞：Andy就算多人運動都不怎樣

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中