Andy認了劈腿！下秒重砲反擊家寧「跟男閨密狂過夜、出國」

Andy（圖）與家寧分手後撕破臉。（翻攝自YT）



〔記者侯家瑜／台北報導〕眾量級昔日情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，雙方你來我往的指控連環爆。繼昨晚家寧發片控訴Andy在交往期間出軌多名女性、對她施加情感冷暴力與控制後，Andy今下午又再發片開戰，間接承認此事，但他強調是女方當初與一名男閨密過從甚密，踰矩在先，私下還把他當工具人、提款機，身心俱疲才提出分手。

Andy表示張家確實犯法，但此事不應該與出軌、私人感情混為一談，下秒也說自己確實在這9年當中，有試著走出去多認識其他異性，疑似間接默認家寧昨日的說法，「我們當初都深聊過了，我以為我們有取得共識，沒想到你現在還拿出來講，而且張家寧，你不要忘記喔！為什麼我會想要和別人相處？2021年是你先開始和一位男閨密過從甚密，頻繁過夜住他家，跟他出國，頻繁高額消費，錢還要我幫忙跟妳媽媽討。」並附上多張對話截圖證實，坦言自己身心受創。

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此外，更令Andy心碎的是，連他奶奶生病過世當天，家寧還要求他幫忙籌錢出國，「這是我心中永遠的痛。」就連他確診，家寧也是優先去照顧男閨密，「這段長達2年的時間，是我人生最黑暗的時期，我不斷隱忍，甚至私下妳還真的把我當工具人，我在這段感情中越來越卑微，所以才提出分手，我也認為我已負責該負的責任了，我只求拿到公平的分配。」

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