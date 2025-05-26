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娛樂 日韓

女偶像甩包袱當AV女優 大玩多人運動哀哀叫

本城花原本是偶像女星，長相精緻可愛。（翻攝自X）本城花原本是偶像女星，長相精緻可愛。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星本城花出道4年，身為偶像明星的她終於決定投身AV圈，轉換身分成為AV女優。近期她在Moodyz Fresh系列推出AV出道作，讓片商把她的眼鏡摘下，成為妖嬈動人的小妖精。

本城花故意扮作學生妹，沒拉起來的拉鍊更引人遐想。（翻攝自X）本城花故意扮作學生妹，沒拉起來的拉鍊更引人遐想。（翻攝自X）

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本城花穿著學生制服仍然無法掩飾她的魔鬼身材。（翻攝自X）本城花穿著學生制服仍然無法掩飾她的魔鬼身材。（翻攝自X）

身為前偶像明星的本城花，長相清純可人，因此也常穿著學生服、揹書包曝光，讓人覺得看到她的作品相當刺激，尤其是大玩激烈姿勢、多人運動，看著她哀哀叫的模樣，許多老司機都覺得醉了。

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本城花的特殊學生制服展露出她纖細的小蠻腰。（翻攝自X）本城花的特殊學生制服展露出她纖細的小蠻腰。（翻攝自X）

本城花在出道時還特地戴上墨鏡，故意不讓人知道她的真實身分，也被片商拿來當作賣點，吊足老司機胃口。不過，墨鏡早晚要摘下，本城花摘掉墨鏡之後，更讓人覺得這位AV女優不但身材火辣、臉蛋精緻，而且玩得起、玩得大，片中微微SM的演出，她也甜笑以對，更增加迷人魅力。

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