家寧毀滅爆料Andy「多人出軌」 手握關鍵證據不怕翻車

家寧控訴Andy在交往期間「出軌多名女性」。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber眾量級昔日情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，雙方你來我往的指控連環爆。繼日前Andy曬出法院裁定書，聲稱「離真相又近一步」，家寧今（26日）晚間再度發片反擊，首次正面揭露感情內幕，控訴Andy在交往期間「出軌多名女性」，並對她施加情感冷暴力與控制，讓她身心重創。

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家寧在影片中哽咽表示，從交往以來，Andy經常無預警消失、無法聯繫，直到某次對話中，Andy才承認和多位女性有情感與肉體上的關係。

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家寧說早已掌握相關證據，包括雙方的對話錄音等。然而因部分內容涉及第三方隱私，在律師建議下她選擇暫時不對外公開。不過她也語帶堅定表示，如果Andy否認她的指控，一定會回應，絕不再沉默。

如今的家寧選擇站出來，正式為自己發聲，記者詢問Andy經紀人，目前還沒有回應。

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