坎城得獎名單！華語片隔10年獲獎「舒淇都有演」 趙又廷易烊千璽快哭了

趙又廷、易烊千璽看著《狂野時代》導演畢贛的得獎感言,表情好像快哭了。(翻攝自X)

胡御柔/核稿編輯

〔記者廖俐惠/綜合報導〕第78屆坎城影展在台灣時間今天(25日)凌晨舉行閉幕式及頒獎典禮,金棕櫚獎頒給了伊朗代表新浪潮導演賈法潘納希(Jafar Panahi)的電影《這只是一場意外》(It Was Just an Accident),至於中國導演畢贛的電影《狂野時代》則獲得特別獎,台下的易烊千璽、趙又廷一臉快哭的模樣,似乎相當激動。

中國導演畢贛的電影《狂野時代》獲得特別獎。(歐新社)

儘管坎城出現長達5小時的停電,所幸頒獎典禮仍如期進行,金棕櫚獎頒給了伊朗新浪潮導演賈法潘納希的電影《這只是一場意外》,賈法潘納希長期關注社會議題,曾被伊朗當局下令禁止拍電影,這部片是他解禁之後的作品。評審團大獎則頒給電影《情感的價值》,該片由挪威導演阿希姆特里爾(Joachim Trier)執導,講述一位個性複雜的導演試圖讓疏遠多年的女兒來演出他最具個人色彩的電影,以修補親子間的關係。

請繼續往下閱讀...

巴西男星華格納莫拉奪下影帝及最佳導演。(歐新社)

演員部分,48歲的巴西男星華格納莫拉(Wagner Moura)以電影《秘密特工》(The Secret Agent)奪下影帝,他在片中飾演一位在巴西軍事獨裁時期為了躲避暗殺而隱姓埋名的父親,該片的導演克雷伯曼東沙費侯(Kleber Mendonça Filho)也以這部電影獲得最佳導演。坎城影后則由法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂(Nadia Melliti)抱走,她年僅23歲就以電影《Little Sister》封后,未來可期。

年僅23歲的娜迪亞梅利蒂以電影《Little Sister》封后。(歐新社)

特別獎由電影《狂野時代》獲得,是繼《刺客聶隱娘》在2015年獲得最佳導演之後,暌違10年又有華語電影拿獎,舒淇這兩部作品都有演。(路透社)

特別獎由中國導演畢贛的電影《狂野時代》獲得,這也是繼台灣導演侯孝賢的《刺客聶隱娘》在2015年於主競賽單元獲得最佳導演之後,暌違10年又有華語電影拿獎,值得一提的是,舒淇這兩部作品都有演,除了演技備受肯定,也是位幸運女神。畢贛發表感言:「我和我可愛的演員們,還有我的主創們,感謝坎城電影節、感謝評委(評審),感謝那些默默在電影背後付出的人們,謝謝家人們。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法