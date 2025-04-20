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影帝柯林法洛愛子患罕病 奔走21年痛下「一決定」

柯林法洛近日更憑著影集《企鵝人》奪下金球獎。（法新社）柯林法洛近日更憑著影集《企鵝人》奪下金球獎。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢巨星柯林法洛（Colin Farrell）演技精湛，魅力橫掃全球，近日更憑著影集《企鵝人》奪下金球獎，但私底下的他其實是個慈父，由於長子詹姆斯罹患罕見疾病，多年來他都為了愛子生活與照護不斷奔走，原本都是親自照看詹姆斯的柯林法洛，最近終於下定決心讓兒子入住長照機構。

柯林法洛多年來堅持親自照護罹患罕病的長子詹姆斯。（法新社）柯林法洛多年來堅持親自照護罹患罕病的長子詹姆斯。（法新社）

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21歲的詹姆斯罹患罕病「安格曼症候群」，這種病也被稱呼為「天使症」，是一種受到基因缺陷影響，引發的神經性疾病。詹姆斯因疾病，臉上常帶微笑，卻無法用言語清楚表達，也容易伴隨癲癇與運動障礙。柯林法洛之前透露，詹姆斯19歲才學會自己吃飯，照顧他的過程也相當辛苦，出於父愛，他與前妻始終精心照顧。

好萊塢巨星柯林法洛（Colin Farrell）演技精湛，魅力橫掃全球。（路透）好萊塢巨星柯林法洛（Colin Farrell）演技精湛，魅力橫掃全球。（路透）

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柯林法洛過去接受媒體採訪時坦承，自己和前妻一直以來都堅持親自照顧兒子，但隨著兒子年歲漸長，柯林法洛逐漸感到身心俱疲，他透露：「有些父母會說：我想親自照顧我的孩子。我尊重這些家長的看法，但我心深處也害怕如果有朝一日我和他（詹姆斯）的媽媽都不在了，詹姆斯該怎麼辦？」經過深思熟慮，柯林法洛決定將兒子送到長照機構，希望他除了獲得妥善的照護之外，也能展開自己的社交生活。

柯林法洛幾經思慮，為了讓兒子能夠有自己的社交生活與更好的照護，將他送入長照機構。（歐新社）柯林法洛幾經思慮，為了讓兒子能夠有自己的社交生活與更好的照護，將他送入長照機構。（歐新社）

柯林法洛也將對兒子的愛化為大愛，創立了基金會，勞心勞力幫助其他有智力障礙的年輕人，從不避諱談論詹姆斯病情的他，把詹姆斯的每個進步都視為驕傲與天賜的恩惠。

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