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「功夫皇帝」李連杰回歸影壇開抖音 流量慘輸成龍、劉德華

李連杰進駐抖音平台，引起不少粉絲關注。（翻攝自抖音）李連杰進駐抖音平台，引起不少粉絲關注。（翻攝自抖音）
林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕62歲李連杰日前（5月31日）高調進駐抖音平台開設個人帳戶，和吳京及謝霆鋒合演的《鏢人》也即將上映，時隔近10年再度推出電影作品，中港台三地粉絲對這位「功夫皇帝」拍攝的抖音內容，抱以深厚期待，原以為流量至少也是成龍、劉德華等天王級別，沒想到首曝5支短片點擊率最高只有51.2萬，最低甚至只有2.6萬，令不少影迷跌破眼鏡。

李連杰進駐抖音平台，初試啼聲之作，流量似乎不如預期。（翻攝自抖音）李連杰進駐抖音平台，初試啼聲之作，流量似乎不如預期。（翻攝自抖音）

李連杰進駐抖音至今，短短5天，已累積逾140.3萬名粉絲，網友分析李連杰抖音觀看數不如成龍或劉德華的最大原因是，人家本來就不是以「衝高流量」為目的，篤信藏傳佛教的李連杰在開設抖音之初，便曾預告內容會以分享佛學或修行內容為主，話題性不屬於大家會轉發的類型，再加上畫面構成大多是坐著面對鏡頭侃侃而談，與成龍拍片主題的多元性，或劉德華一開直播唱歌，便可以瞬間湧入4億人同時在線觀看的驚人流量，難以比較。

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