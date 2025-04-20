Darren澳洲開珍奶店月租金37萬！曝「超強股東陣容」喊話周董開幕見

Darren擔任時尚品牌Story Wear特展「FASHION in LOVE, Happiness and ART」一日店長。（Story Wear提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Darren」邱凱偉今（20）擔任時尚品牌Story Wear特展「FASHION in LOVE, Happiness and ART」一日店長，他親自佈展，以發想創作多年的小精靈Qpee為主題，從木工切割、繪畫創作、展場佈置，到親手噴漆創作Qpee牆，全程親力親為，更邀請參加手作的大小朋友用回收牛仔布料為Qpee公仔製作專屬服裝造型。]

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熱愛丹寧工藝的Darren特別穿上品牌方量身打造的單寧外套，他透露平時會帶舊衣及手稿請品牌方再製，有時身上拼接布料還有分外驚喜，「衣服穿上去之後，會發現這塊布料是那時候談戀愛的時候，坐在哪張椅子上的回憶。」言下之意似乎是藏著與前任相處痕跡，每張布料都有「專屬回憶」，他作勢慌張表示：「老婆人沒有在這裡。」

Darren木工裁切全部自己來，設計的Qpee首度「開口笑」。（Story Wear提供）

Darren希望透過他的創作讓溫暖延續到每個人，用演員藝人身份到設計師身份，在不同角色中切換自如，展現出跨領域的創作實力。此次佈展他也出動近300隻Qpee公仔，完整呈現其創作系列中延伸出的角色宇宙，並且透過Qpee公仔的手作活動讓大人與小孩在互動中留下美好回憶。他為活動特製木工Qpee，是設計多年的小精靈首度以嶄新視覺樣貌與服裝概念結合，他表示這是Qpee第一次開口露齒笑，代表著願望被看見的那刻，「我們可以真誠地表達自己，也希望大家看到他的笑容能感受到正向的力量。」問及這隻惡作劇精靈的誕生，Darren說18年前還在憲憲家族時，有次跟柯有倫邊聊天邊捏土，無意間捏出Qpee的樣子，柯有倫意外成催生的產婆。

從藝人到設計師，邱凱偉以創作傳遞「愛與連結」的溫柔力量。（Story Wear提供）

此外，Darren澳洲飲料店副業進入試營運，他租下母校墨爾本皇家理工大學附近3層樓的百年街邊店，自豪秀出店內氣派裝潢，不諱言租金1個月要1萬8000元澳幣，喊話有信心拼回本，目前一杯珍奶目前定價約7元澳幣，他透露其中一個股東來自運輸業家族，因此成本可以壓低，「之後慢慢漲價。」而團隊內也沒有圈內人，以餐飲及科技業為主，他也希望藉著開飲料店輸出台灣文化，讓本土設計師作品在澳洲展出，待7月正式開幕也有意邀好友周杰倫共襄盛舉。

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