晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Darren澳洲開珍奶店月租金37萬！曝「超強股東陣容」喊話周董開幕見

Darren擔任時尚品牌Story Wear特展「FASHION in LOVE, Happiness and ART」一日店長。（Story Wear提供）Darren擔任時尚品牌Story Wear特展「FASHION in LOVE, Happiness and ART」一日店長。（Story Wear提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Darren」邱凱偉今（20）擔任時尚品牌Story Wear特展「FASHION in LOVE, Happiness and ART」一日店長，他親自佈展，以發想創作多年的小精靈Qpee為主題，從木工切割、繪畫創作、展場佈置，到親手噴漆創作Qpee牆，全程親力親為，更邀請參加手作的大小朋友用回收牛仔布料為Qpee公仔製作專屬服裝造型。]

相關新聞：4歲兒被誇「天才演員」子承父業？Darren合體正妹老婆回應了

熱愛丹寧工藝的Darren特別穿上品牌方量身打造的單寧外套，他透露平時會帶舊衣及手稿請品牌方再製，有時身上拼接布料還有分外驚喜，「衣服穿上去之後，會發現這塊布料是那時候談戀愛的時候，坐在哪張椅子上的回憶。」言下之意似乎是藏著與前任相處痕跡，每張布料都有「專屬回憶」，他作勢慌張表示：「老婆人沒有在這裡。」

Darren木工裁切全部自己來，設計的Qpee首度「開口笑」。（Story Wear提供）Darren木工裁切全部自己來，設計的Qpee首度「開口笑」。（Story Wear提供）

Darren希望透過他的創作讓溫暖延續到每個人，用演員藝人身份到設計師身份，在不同角色中切換自如，展現出跨領域的創作實力。此次佈展他也出動近300隻Qpee公仔，完整呈現其創作系列中延伸出的角色宇宙，並且透過Qpee公仔的手作活動讓大人與小孩在互動中留下美好回憶。他為活動特製木工Qpee，是設計多年的小精靈首度以嶄新視覺樣貌與服裝概念結合，他表示這是Qpee第一次開口露齒笑，代表著願望被看見的那刻，「我們可以真誠地表達自己，也希望大家看到他的笑容能感受到正向的力量。」問及這隻惡作劇精靈的誕生，Darren說18年前還在憲憲家族時，有次跟柯有倫邊聊天邊捏土，無意間捏出Qpee的樣子，柯有倫意外成催生的產婆。 

從藝人到設計師，邱凱偉以創作傳遞「愛與連結」的溫柔力量。（Story Wear提供）從藝人到設計師，邱凱偉以創作傳遞「愛與連結」的溫柔力量。（Story Wear提供）

此外，Darren澳洲飲料店副業進入試營運，他租下母校墨爾本皇家理工大學附近3層樓的百年街邊店，自豪秀出店內氣派裝潢，不諱言租金1個月要1萬8000元澳幣，喊話有信心拼回本，目前一杯珍奶目前定價約7元澳幣，他透露其中一個股東來自運輸業家族，因此成本可以壓低，「之後慢慢漲價。」而團隊內也沒有圈內人，以餐飲及科技業為主，他也希望藉著開飲料店輸出台灣文化，讓本土設計師作品在澳洲展出，待7月正式開幕也有意邀好友周杰倫共襄盛舉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中