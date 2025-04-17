4歲兒被誇「天才演員」子承父業？Darren合體正妹老婆回應了

Darren（左）和老婆Vivi（右）帶著兒子Travis一起接廣告。（老行家8益菌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Darren邱凱偉首度和妻子Vivi與4歲兒子Travis全家合體，拍攝養生品牌廣告，展現幸福健康的家庭形象，也讓Travis成為最受矚目的萌童新星。在拍攝廣告片時，現場氣氛溫馨，邱凱偉親自教戲、陪太太Vivi、兒子Travis對戲，Vivi在現場演出時剛開始有些緊張，後來表現才漸入佳境。邱凱偉分享平常就希望和兒子建立亦師亦友的關係，這次能一起工作更像是一場「家庭任務」的圓滿達成。

他說以前出門都是自己獨自作戰，這次最感動的就是能夠全家人一起出動、一起完成任務，加上每次出門的時候，他都很想將兒子裝在我的口袋裡帶著他趴趴走，雖然現在還小不能感受到這份工作的辛苦，但希望兒子能夠透過這一次的體驗好好記在心裡、感受不論做任何事情都是需要一步一腳印沒有一步登天的事情，在未來成為一個了不起的人，也希望這段經歷能成為孩子成長中珍貴的回憶。

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Darren兒子Travis廣告初體驗，表現亮眼。（老行家8益菌提供）

身為父親的Darren感到很驕傲說：「我也很羨慕他，因為我從影以來從來沒有被其他導演這樣子的讚美過。」至於兒子被誇「天才演員」是否會考慮讓他繼續走演藝路？邱凱偉笑說：「當爸媽當然開心，但我們不會替他設限，前提是他要先好好念書、學好本事。演藝圈不能只靠外表，還要有態度和實力。」

提及接下這次代言的契機，邱凱偉提到兒子從小腸胃就偏敏感，因此他跟太太一直很注重保健，真正感受到產品的實用性與效果後，連小朋友都喜歡它的口感，才欣然接受代言邀請。

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