家寧二度反擊Andy...網紅推手揪2疑點 狠批「完全不合邏輯」

家寧發布一則長達4分鐘的「真相」影片，引發外界關注。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy、家寧撕破臉分手，Andy控家寧一家將他經營多年的頻道整碗端走；家寧則表示Andy在與她交往的同時多次出軌、出入聲色場所，Andy針對指控並未多做解釋，僅曬出判決書給大眾過目。接著，昨（22）日家寧又發布一則長達4分鐘的「真相」影片，引發外界關注。

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網紅推手圤智雨針對家寧新影片提出質疑。（翻攝自臉書）

家寧22日發布影片強調，Andy在分手時自願將頻道、車子以及社群帳號都給她，試圖洗清奪走頻道的指控。對此，網紅推手圤智雨提出質疑，「第一，如果一開始就有證據證明Andy把頻道送給家寧，那她幹嘛等到現在才出手；第二，家寧他們家從一開始到發薪水到不給帳本，到把人踢出公司都是有佈局的，那憑她媽媽，這麼會手握證據的狀況之下，怎麼可能會只接受Andy口頭承諾呢？」

分析完疑點後圤智雨也嘲諷家寧，如果真的的沒事做，還不如去找工作，「要不然人太閒真的會做很多不必要的事情，記得找工作要約孫生一起喔！」

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