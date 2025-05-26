館長中國行「神秘貼文」遭挖出 網喊：別讓小草失望

網紅館長宣布前進中國。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢不但喜歡評論時事，近日更拋出震撼彈宣布準備前往中國，強調全程沒拿錢而且會開直播。館長更信誓旦旦保證不會被中國官員「押走」，不過5年前館長曾經大動作發文談六四天安門事件，如今赴中，網友紛紛希望他「不要讓小草失望」。

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5年來，館長政治立場數變，過去館長不但是「抗中先鋒」，更多次在直播中痛罵親中藝人、痛罵國民黨舔中，之後與黃國昌攜手舉辦「反紅媒」、「反特定媒體」大型活動。

館長5年前在臉書上發的六四天安門坦克文。（翻攝自臉書）

這次館長前進中國，網友也挖出他5年前在社群貼出「六四天安門坦克照」更在文中說：「64天安門祝天佑中國人，早日讓中國成為自由民主之國度」。網友也把這篇5年前的舊文頂了上來，不怕事大的網友更紛紛留言：「絕對支持館長去中國那天 ，館長要在天安門廣場發出此文章」、「祝館長赴中順利，幫您發微博大宣傳」、「民進黨-國民黨-民眾黨…欸不是吧，看來只有阿館才能超越呂布了」、「要天安門前面抗議共產黨國家的極權嗎？終於要看你前往了，不要讓小草我們失望喔」。

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