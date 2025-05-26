吳怡霈遭老友盜領數百萬 社群發文：信任一夕潰堤

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星吳怡霈昨（25）日在臉書發表「蒙蒙工作室」聲明，揭露內部帳務稽核出現重大落差，經過審慎查核後，已與長期合作的江鈺謹小姐終止僱用關係，聲明發出後，江鈺謹也親自在貼文底下留言坦承不法行為。對此，吳怡霈今（26）日發布聲明函，揭露目前心境與江女行徑。

吳怡霈開除昔日合作夥伴，同步追查資金流向。（翻攝自IG）

吳怡霈今日在臉書發聲明函，「很難過且遺憾的，被身邊一起工作10年的最信任的夥伴背叛，可能對我來說，幾百萬被盜領的損失，都不敵信任的一夕潰堤及瓦解。我一直在思考，信任這題，我需要學習到什麼？給出的信任程度，要拿捏在幾分才算適切？」她也一一揭露江女的行徑：「AB合約、偽造文書、移花接木、謊報費用，每知道一個事實，就愈痛心一次。甚至她不惜賠上我的名譽，去騙取外人的金錢」，吳怡霈表示，自己從未動過這些念頭，原以為都是新聞裡才會發生的事，如今全部都發生在自己身上。

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吳怡霈發出聲明函。（翻攝自臉書）

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吳怡霈更直言：「不可能被擊倒的！」，並表示所有發生的事情，無論好的壞的，都有其發生的必要，「我以為的失去，終將以另一種方式歸來。這麼驚天動地的體會，是成長的養分」，最後她對大家喊話：「我沒事，我很好！接手的新團隊很棒，請大家多多找我工作，讓我滿血復活，用更強大的版本繼續發光」。

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