鼻酸！郁方淚訴「不再是媳婦」 改名背後藏催淚真相

郁方在公婆相繼離世後，因外界一句「再也不是媳婦」感到悲傷萬千。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕50歲郁方與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚近20年，膝下育有2子1女生活幸福美滿，然而她近日突透露想改掉臉書粉專名稱，感慨表示「有人說我再也不是媳婦了...」字裡行間盡是哀傷，娓娓道出原因後更是令人心疼。

郁方常於臉書「好門媳婦的秘密生活郁小方」分享家庭點滴，未料昨（22日）突然感慨寫下：「請問：粉專可以更改名字嗎？怎麼更改？有人知道嗎？因為有人說，我再也不是媳婦了…」更附上4個流淚符號。原來，郁方的81歲婆婆陳李春美、83歲公公陳君毅相繼於2023年以及今年4月與世長辭，然而「媳婦」身分成了她心頭難以抹去的情結。

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事實上，郁方婚後受到婆家疼愛，婆婆曾在她痛失母親時送暖「就把我當成妳媽媽吧！」讓她深感動容；公公離世時，郁方也曾悲痛發聲「公公失去婆婆後過得很艱難，子孫再怎麼陪伴，也難掩他內心孤獨。」她的這段深厚家族情感，讓許多粉絲心疼安慰力挺，「不要改名字，這份愛會一直延續下去！」、「妳永遠是那個家的媳婦！」

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