唐綺陽早預言三峽車禍？ 他曝驚人巧合：準到毛骨悚然

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，共造成3死12傷。然而，有網友發現，星座專家唐綺陽先前曾提醒，「5月木星在雙子尾聲階段，交通運不穩」，如今發生這起憾事，驚人巧合讓網友直呼：「毛骨悚然！」

唐綺陽先前曾提醒，「5月木星在雙子尾聲階段，交通運不穩」。（資料照）

有一名網友在Dcard發文指出，他先前看見唐綺陽的貼文，內容提及「木星衝刺雙子，交通、通訊會出大亂」，當時還不以為然，覺得聽聽就好，豈料，車禍發生後，時間點的巧合讓他毛骨悚然。

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此外，該網友點出，唐綺陽也提醒，「木星在雙子尾巴衝刺階段」會讓人判斷力下降，精神飄然，「該煞車的沒煞，該看路的沒看路」，各種混亂情形皆有可能發生。種種巧合，讓他忍不住驚呼：「大家真的不要鐵齒，星象這種東西有時真的太玄了！」

新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，共造成3死12傷。（資料照）

貼文一出，立刻掀起熱議，多數網友認為，每天都有車禍發生，覺得原PO的看法過於迷信，「交通跟星座無關，每個人都該注意」、「每天都有車禍發生，想不到吧」、「不要再腦補了」。

☆民俗說法僅供參考☆

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