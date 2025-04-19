SUPER JUNIOR兩大子團高雄合體狂灑「情書」 甜喊：沒辦法不愛台灣

SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E和SUPER JUNIOR-L.S.S.壓軸演出。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會今（19日）晚在高雄巨蛋熱鬧落幕，SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E和SUPER JUNIOR-L.S.S.壓軸演出，除了各自獻唱精彩歌曲，兩子團也合體高唱《Miracle》，現場還灑下團員親手寫的「情書」紙花，成為送給歌迷的大彩蛋。

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SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E和SUPER JUNIOR-L.S.S.壓軸演出。（記者王文麟攝）

SUPER JUNIOR-L.S.S.利特、始源、神童獻唱《Suit Up》、《JOKE》炒熱氣氛，看到歌迷的熱情，神童用中文說：「沒有辦法不愛台灣，我愛你們。」還比出臉頰愛心。

SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E和SUPER JUNIOR-L.S.S.壓軸演出。（記者王文麟攝）

染了金髮的始源嘴甜說為了台灣歌迷換頭髮，還說：「我是你們的男神始源。」利特說：「我們現在20歲，KKBOX也是20歲，我們在KKBOX冠軍了六年了，希望繼續成為KKBOX 30、40週年最佳朋友。」

SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E和SUPER JUNIOR-L.S.S.壓軸演出。（記者王文麟攝）

SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E和SUPER JUNIOR-L.S.S.壓軸演出。（記者王文麟攝）

SUPER JUNIOR D&E的東海與銀赫獻唱《Oppa、Oppa》及《Run Away》等歌曲，銀赫唱完就甜喊歌迷「老婆」，還說：「我是你們的老公銀赫，你們和我們是家人。」東海則說：「我是你們的東海，能夠見到你們非常開心，我們直到最後都要一起同樂享受。」

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