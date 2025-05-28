才撇清不吃鮑魚！家寧男閨密被爆「離婚有小孩」 親揭真相

范成章（左起）捲進家寧、Andy之間的風暴。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube團體「眾量級」前情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，Andy昨天拍片控訴，家寧與一位「男閨密」過從甚密，如今對方身份被起底，是位公開出櫃的男藝人、「最帥花藝師」范成章；遭到波及的范成章事後澄清「不吃鮑魚」，卻被網友踢爆，他已經離婚還有小孩，對此，他立刻做出回應。



相關新聞：捲家寧Andy風暴！男閨蜜心寒發聲「友情改變我無力再關心」

請繼續往下閱讀...

對於Andy指控的指控，范成章昨天親上火線回應，「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，被騙去上心靈課程就沒有聯絡了，謝謝大家關心」，表明自己不喜歡女生，且他與家寧的關係已漸行漸遠。

網友質疑范成章「離婚有小孩」，釣出本人回應。（翻攝自IG）

豈料，有網友在貼文底下留言質疑，「不吃鮑魚那前妻怎麼回事？小孩又是怎麼蹦出來的？」見此，范成章連忙解釋，「小孩我哥的，哪來的前妻啦！不要影響我徵友！」

在 Instagram 查看這則貼文 Cheng. 范成章（@chengchangfan）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法