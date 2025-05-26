不只李正皓不爽王鴻薇 揭弊女神馬郁雯也開嗆

馬郁雯（右）25日也在臉書發文槓上王鴻薇。（資料照、翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台談話節目《新台派上線》主持人李正皓昨（25）日在臉書嗆聲國民黨立委王鴻薇：「坦白講王鴻薇仇恨值高到被嗆根本不是新聞，我們對王鴻薇被嗆根本沒興趣，當天晚上的報導隻字未提王鴻薇被嗆這件事，但王鴻薇如果要抹黑，那我們就完整還原事實畫面。」他女友、三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯則早一步槓上王鴻薇。

馬郁雯透過個人臉書發文指王鴻薇公然點名三立「青鳥側翼罷團派人一名戴帽子口罩的女子來，要搭配三立製造新聞」、「綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造我被嗆」，她說，王鴻薇這種指控就是造謠、碰瓷。

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發文中，馬郁雯先講結論，強調三立新聞從頭到尾對王鴻薇有沒有被嗆一點興趣都沒有，［我們攝影記者根本事前不知且沒有去拍攝王鴻薇聲稱有被那位女士嗆聲的畫面，三立也根本沒做這一則新聞。」

馬郁雯說，整件事的真相只有一個，就是王鴻薇又再造謠跟碰瓷，三立新聞台也正式發出聲明：「新聞採訪是媒體天職，要扣人帽子之前請先查證，切勿混淆大眾判斷，《三立新聞》也將提告以正視聽。」

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