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娛樂 最新消息

孟耿如靜默離場、李靚蕾強勢反擊！7女星怨偶「終究敗給婚姻」

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈的婚姻，從來就不只是愛情的延伸，更多時候是一場信任與壓力的拉鋸；黃子佼在性醜聞後形象重創，孟耿如選擇陪伴與守候，期間更替夫出面道歉、關閉社群、為家隱身，不過最終仍不敵被風暴吞噬的結局，讓這段5年婚姻傳出已悄然畫下句點。

孟耿如（左起順時針方向）、李靚蕾、Melody、蔡郁璇、林美貞、慈惠、許純美皆曾力挺伴侶直到心碎放手。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）孟耿如（左起順時針方向）、李靚蕾、Melody、蔡郁璇、林美貞、慈惠、許純美皆曾力挺伴侶直到心碎放手。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

其實，孟耿如並非演藝圈內第一位在伴侶身陷醜聞後，先於第一時間選擇力挺，最終仍心碎放手的女星。下述7位「女星怨偶」她們曾選擇相信、選擇守護，卻終究敵不過風暴，與孟耿如在婚姻中的情節高度呼應，卻終究得面對現實做出抉擇。

孟耿如（左）、黃子佼爆出5年婚姻破局。（資料照）孟耿如（左）、黃子佼爆出5年婚姻破局。（資料照）

【孟耿如 × 黃子佼】

核心衝突類型：性醜聞重創形象、社會全面撻伐。

女方力挺表現：風暴爆發初期，孟耿如未選擇切割，反而第一時間為丈夫道歉、關閉社群，選擇與他共同承擔，幾乎從螢光幕前淡出，為家庭隱身。

決裂轉捩點：2025年5月21日，2人傳出已辦妥離婚手續，結束5年婚姻。

總結：這段婚姻像一場無聲風暴，孟耿如從未控訴也未逃避，只是選擇以沉默回應世界。

2021年底王力宏發聲撇清雙方關係後，李靚蕾（左）公開「蕾神之槌」長文反擊揭密多年婚內痛苦。（資料照，記者王文麟攝）2021年底王力宏發聲撇清雙方關係後，李靚蕾（左）公開「蕾神之槌」長文反擊揭密多年婚內痛苦。（資料照，記者王文麟攝）

 【李靚蕾 × 王力宏】

核心衝突類型：王力宏性醜聞、長期出軌、召妓風波。

女方力挺表現：婚後，李靚蕾選擇退出職場，專注於家庭生活，並在公開場合維持低調，致力於相夫教子。

決裂轉捩點：2021年底王力宏發聲撇清雙方關係後，李靚蕾公開「蕾神之槌」長文反擊揭密多年婚內痛苦，引爆輿論震撼彈。

對照孟耿如：李靚蕾選擇在風暴中心強勢發聲、揭開真相；孟耿如則選擇沉默退出，2人都在婚姻幻滅後保有自我尊嚴。

Melody（左）與吳育奇。（資料照，記者胡舜翔攝）Melody（左）與吳育奇。（資料照，記者胡舜翔攝）

【Melody殷悅 × 吳育奇】

核心衝突類型：婚姻破裂、財產爭議， 吳育奇提告反擊離婚協議無效。

女方力挺表現：多年維繫家庭，節目上談及丈夫稱「非常幸福」。

決裂轉捩點：2023年突宣布離婚，原以為和平分開，卻遭前夫吳育奇反告，揭露雙方關係長期緊繃。

對照孟耿如：Melody選擇理性自白、勇敢說出「為自己做決定」；孟耿如則以沉默表態，2人皆不再委屈自己，選擇離開。

慈惠曾在風暴初期力挺宥勝（左）。（翻攝自臉書）慈惠曾在風暴初期力挺宥勝（左）。（翻攝自臉書）

【慈惠 × 宥勝】

核心衝突類型：宥勝性騷擾爭議、形象崩壞。

女方力挺表現：事件初期，慈惠在社群平台公開聲援，對外喊話「愛能超越一切」，相信丈夫能度過風暴。

決裂轉捩點：爭議擴大，社會觀感全面反轉，慈惠悄悄關閉臉書、刪除夫妻合照，之後未再公開發聲。

對照孟耿如：慈惠曾在風暴初期力挺，後選擇關閉社群、刪照不再發聲；與孟耿如一樣，在信任崩解後，用沉默劃出距離。

【蔡郁璇 × 高國華】

核心衝突類型：婚內出軌、形象崩壞、事業與信任雙重瓦解。

女方力挺表現：婚後，蔡郁璇離開主播工作，投入補教事業，擔任高國華補習班的班主任，與高國華共同經營補習班，對外展現恩愛形象。

決裂轉捩點：2010年7月22日，高國華與補教老師陳子璇在高速公路上舌吻的照片曝光，婚外情事件震驚社會，導致2人婚姻破裂，蔡郁璇於同年8月30日與高國華離婚。

對照孟耿如：蔡郁璇在形象風暴中果斷發聲、結束關係；孟耿如則選擇靜默承擔與抽離，2種方式皆是尊重自己的出口。

林美貞（右）宣布正式簽字離婚，結束與孫興長達24年的婚姻關係。（資料照，記者潘少棠攝）林美貞（右）宣布正式簽字離婚，結束與孫興長達24年的婚姻關係。（資料照，記者潘少棠攝）

【林美貞×孫興】

核心衝突類型：長期分合、信任破裂、婚姻最終解體。

女方力挺表現：多年來，林美貞多次原諒孫興，並在他事業低潮時提供支持，2人曾於2024年底第3度復合。

決裂轉捩點：2025年4月，林美貞宣布正式簽字離婚，結束與孫興長達24年的婚姻關係，並強調「從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關」 。

對照孟耿如：同為在伴侶失信後選擇放手，林美貞的公開聲明展現出堅定與自我重建的決心，與孟耿如的靜默離場形成對比。

【許純美 × 林宗一】

核心衝突類型：金錢信任破裂、情感依賴與背叛。

女方力挺表現：婚後，許純美為第5任丈夫林宗一提供每月20萬元生活費，並支付其高額債務，試圖維持婚姻關係。

決裂轉捩點：2008年11月，因林宗一沉迷地下期貨，欠下約2億元債務，導致2人協議離婚；2014年4月，林宗一徹底離開，許純美因情感打擊一度萌生輕生念頭，後轉而虔心修佛。

對照孟耿如：許純美在關係中高調付出，最終情緒潰堤、公開放手；孟耿如則是低調陪伴、靜默離去，2種退場方式雖不同，皆源自深層失望。

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