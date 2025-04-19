五堅情獻驚喜卻隱憂怕「不紅了」 團員公認最可能閃婚是「他」

五堅情今晚在高雄巨蛋參加「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕五堅情今（19日）晚在高雄巨蛋參加「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會，團員很忙，不但要合體唱歌，黃偉晉也要擔任主持人重任，另外邱鋒澤又要分別和黃偉晉、艾薇合唱，整場多次出現，忙得開心。

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今晚五堅情除了唱《慶記》，另外也驚喜首唱全新歌曲《當世界遺落你》，邱鋒澤談到：「這首新歌會收錄在新專輯，創作概念涵意很溫馨，可以解讀代表我們的友情，當人生迷惘時，可以給動力。」他也誇陳零九這首歌詞寫得很好。

五堅情今晚在高雄巨蛋參加「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會。（記者王文麟攝）

婁峻碩感性談到：「就算被大家淡忘，我們還有彼此，畢竟專輯製作滿久了，怕大家忘記我們。」還透露邱鋒澤曾憂心說：「怎麼辦？我們要被忘記了，要不紅了。」但其實多慮了，今晚五堅情上台還是收到熱情掌聲。

團裡婁峻碩已婚，被問到誰可能是下個接棒結婚的團員，由於當時黃偉晉必須上台主持先離開，團員把他當「擋箭牌」，全點名開玩笑說：「偉晉最容易閃婚！」

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