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網美6小時激戰583男！ 未婚夫反應曝光

安妮的未婚夫詹姆斯為她成功激戰583男感到驕傲。（翻攝自IG）安妮的未婚夫詹姆斯為她成功激戰583男感到驕傲。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美安妮（Annie Knight）擁「澳洲性生活最活躍女性」之稱，她18日挑戰在6小時內跟583位男性發生性關係，沒想到事後下體大量出血，緊急送醫治療。值得一提的是，有一位交往10年的男友，且兩人近期剛訂婚，男方對於此次行動的看法也隨之曝光。

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綜合外媒報導，安妮18日發起「6小時內與583名男性發生性關係」挑戰，沒想到她事後突然在社群曬出身穿「病號服」的自拍照，透露自己的下體在過程中受傷了，一直大量出血，雖然現在仍感覺非常不舒服，「但肯定是活下來了」。不過，她自曝，有子宮內膜異位症，目前仍不確定出血原因。

值得注意的是，安妮有一位交往10年的男友詹姆斯（James Brayshaw），兩人在今年3月成功訂婚，先前她曾表示，婚姻不會改變任何事，未婚夫相當支持她，理解她對工作的熱愛，因此仍會繼續與數百名男子嘿咻，完成自己的目標。

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至於這次「激戰583男」，安妮透露，事前就獲得男友大力支持，對方18日早上還致電鼓勵她，「讓我們感到驕傲吧！玩得開心，注意安全」，豈料，她在挑戰時不慎受傷，對此，男友相當關心她的身體，但也為她成功刷新自身紀錄感到高興和驕傲。

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