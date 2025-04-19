（東京直擊）最優秀星戰作品強勢回歸！迪耶哥星戰慶典不敢兩手空空

〔記者許世穎／東京報導〕「星戰慶典2025」今（19）日邁入活動第2天，一早率先登場的是被譽為「有史以來最優秀星戰作品之一」的《安道爾》第二季，節目總監東尼吉洛伊率領主要演員「卡西恩」迪耶哥路那、「碧絲」安卓亞霍娜、「K-2SO」艾倫圖克等人一同出席，迪耶哥直說知道不能兩手空空到來，更直接為粉絲首映完整第一集。

迪耶哥路那出席星戰慶典2025《安道爾》第二季發布會。（盧卡斯影業提供）

迪耶哥感性表示，能夠參與《安道爾》真的非常美好，「尤其是這麼多人在乎、珍視的一切」。他形容《安道爾》第二季規模大到超乎想像，會有更多的冒險、更多的動作與情感張力，尤其故事離《星際大戰外傳：俠盜一號》，「當你看完第二季，也是最終季，你會立刻想接著看《俠盜一號》，會發現很多當初未曾察覺的層次。」

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迪耶哥路那回歸《安道爾》第二季，繼續飾演卡西恩。（Disney+ 提供）

由於從2016年《俠盜一號》開始，迪耶哥扮演卡西恩已成為他演員生涯中最長的角色旅程，他先前受訪時表示「除了當爸爸，這是我人生中投入時間最久的一件事，我從沒跟這麼大型的計畫如此貼近過，我一路成長、學到很多事。」他說當他在摸索為人父時就在扮演卡西恩，之後搬離、搬回墨西哥，甚至疫情爆發時，也都在飾演該角，「他一直都在我人生的重要時刻，我真的為我們所完成的事情感到驕傲。」

迪耶哥路那形容從《星際大戰外傳：俠盜一號》到《安道爾》，扮演卡西恩成為他演員生涯中最長的角色旅程。（盧卡斯影業提供）

迪耶哥也形容，第二季就像任何革命一樣充滿悲劇，「這是一個革命凝聚成形的故事，而革命總伴隨著失落、痛苦與黑暗，最深的低谷就是當你什麼都得放下，因為你已經無法再承受。」

執行製片桑尼沃倫伯格（左起）、節目總監東尼吉洛伊、凱爾索勒、丹妮絲高夫、安卓亞霍娜、迪耶哥路那出席星戰慶典2025《安道爾》第二季發布會。（盧卡斯影業提供）

因此第二季故事不僅會越來越複雜，也越來越富有情感，迪耶哥提到：「因為每個決定都關乎『要不要失去某些東西』，當已經知道結局，再回頭寫前傳，會是非常特別的創作經驗。而《俠盜一號》的結局，讓它成為最值得發展背景故事的作品之一。」《安道爾》第二季將於4月23日於Disney+ 正式上線。

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