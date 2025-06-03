挑戰「千年高手」瀨戶環奈 真正「超大」型H級新人來了

片商Moodyz今公開新人「純白彩永」。（翻攝自Play No.1）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優瀨戶環奈號稱「千年一遇的高手」，年初進軍暗黑界引起廣大迴響，登上AV銷售排行榜冠軍。不過，片商Moodyz今（3日）公開一位新人「純白彩永」，似乎是想要挑戰瀨戶環奈的人氣，甚至在文案以「等一千年太久了，等25年終於等到妳」形容她。

純白彩永擁有白皙肌膚以及甜美笑容。（翻攝自X）

純白彩永將以AV出道。（翻攝自X）

AV片商Moodyz今年將迎來25周年，而純白彩永正是Moodyz為了慶祝25周年而推出的第一位重量級新人。身高165公分的她，除了有光滑白皙的肌膚及清純臉蛋外，更擁有H級的傲人上圍。除了片商文案透露著與瀨戶環奈較勁的意味外，她的出道軌跡也如「學姊」瀨戶環奈一樣，先在X平台上以寫真女星曝光，後再宣布進軍黑暗界。

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純白彩永的H級上圍也是一大亮點。（翻攝自X）

純白彩永將以AV出道。（翻攝自X）

AV達人一劍浣春秋表示，片商明顯想在純白彩永身上複製瀨戶環奈的成功，她的人氣雖然不如當初的瀨戶環奈，但達人表示覺得她很有當偶像的潛力，相當期待她未來的表現。

AV片商25周年推出新人純白彩永。（翻攝自X）

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