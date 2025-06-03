文青女神自爆內褲都是血！曹祐寧替陳傑憲緩頰

袁澧琳（左）、劉以豪出席《山忌 黃衣小飛俠》首映。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《山忌 黃衣小飛俠》今（3）日舉行盛大首映，導演蔡佳穎和主要演員劉以豪、香港「文青女神」袁澧林、曹佑寧、陳如山、陳孝萱等人齊聚。現場首度揭露袁澧林與劉以豪、曹佑寧在片中錯綜複雜的三角關係，劉以豪也自爆曾和朋友同時欣賞一個女生，還因此回家問媽媽，說完趕緊解釋「因為當時沒有談過戀愛，現在不會問媽媽了啦！」

袁澧林大讚兩位男神都是暖男，「會給我恰到好處的暖，合作起來很開心。」至於和兩人都有感情線，她趕緊澄清：「我絕對不是壞女人！」劉以豪則形容袁澧林是片場小精靈，他也一路陪伴她撐過各種身心靈劫難，「我們一起經歷太多了，很開心成為彼此的力量」。

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袁澧林堪稱是「最慘女主角」，經常全身傷痕累累。（記者潘少棠攝）

而袁澧林更堪稱是「最慘女主角」，除了跌得全身傷痕累累，因演出多場恐怖中邪戲，自嘲跟「假血」已經變好朋友，不只跑進眼睛、頭髮，回去洗澡連內褲也沾滿血，笑說：「血漿跟我都融為一體了。」

曹佑寧（右）參加《山忌 黃衣小飛俠》首映替好友劉以豪（左）、袁澧琳站台，順便幫球星陳傑憲緩頰。（記者潘少棠攝）

劉以豪跟曹佑寧非首度合作，但這次拍攝一起住外地，才有機會深入交流，劉以豪透露曾與曹佑寧私下進行過「男人的對談」，曹佑寧則說兩人都聊植物跟咖啡，看到他對植物的愛還被感動到，「感覺是一個很好的紓壓方式，他照顧植物很像照顧小朋友」。袁澧林也加碼爆料，劉以豪每一天都在看植物，「我們在山上拍攝沒有網路，結果他會打開相簿一直看，但看起來都是一樣的！」

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統一獅球星陳傑憲確定將代表球團出席美國職棒芝加哥白襪隊6月底舉辦的台灣日活動，由於正值球季，引起球迷討論。身為他前隊友的曹祐寧幫忙緩頰，直說身為公眾人物，一定都是有各方面的考量跟決定，「畢竟決定一件事情不是一個人的想法。」

「台灣隊長」陳傑憲。（本報資料照，記者林正堃攝）

至於陳傑憲日前因講台灣俚語「厝若欲興，某愛照三頓舂（家若要興旺，老婆要照三餐打）」遭炎上，曹佑寧直說不知道，聽完驚訝直說：「我一開始以為他是講『親』耶！」被追問是否平常就是照三餐「親」王淨，他當場愣了一下，害羞嗚嘴說：「會啦！會啦！」《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日全台上映。

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