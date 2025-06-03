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蔡依林遭爆與彭于晏舊情復燃 經紀公司不忍發聲了

蔡依林與彭于晏的陳年舊情又被網友提及。（翻攝自IG、微博）蔡依林與彭于晏的陳年舊情又被網友提及。（翻攝自IG、微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林即將推出新專輯，她出道以來曾與周杰倫、彭于晏及錦榮傳緋聞，近日與彭于晏的陳年舊情又被網友提及，連日登上微博熱搜，稍早彭于晏的經紀公司發聲否認，強調內容與事實嚴重不符，並委請律師要提告。

彭于晏公司聲明全文：

近期，部分帳號在網路上發布諸如「疑似蔡依林彭于晏一直在談」、「曝蔡依林彭于晏已經復合六年」、「蔡依林彭于晏的愛情保安」、「彭于晏現身蔡依林演唱會」等毫無事實依據的謠言。內容與事實嚴重不符，未經任何當事人證實，亦無任何事實依據。相關報導多數引用不明來源、主觀臆測，甚至透過剪輯公開活動畫面拼接情節，誤導公眾視聽。一些網路推手、行銷帳號也趁機惡意炒作、擴散這些謠言，進一步引發社會大眾的大量轉發與關注。

這些捏造並持續擴散的消息，雖荒謬至極，卻三人成虎。彭于晏先生及其團隊本希望以低調克制的方式處理，避免為無端編造的謠言提供更多的熱度與關注，但謠言並沒有隨著時間的推移而消散，反而愈演愈烈，逐漸成為輿論熱點。某些網路使用者更是揣測相關報導係彭于晏先生及團隊蓄意炒作，甚至無端猜測並指責彭于晏先生的家人，造成極大困擾。

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