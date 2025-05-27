家寧男閨密本尊發聲了 打臉Andy指控「我不吃鮑魚」

Andy今發片反擊家寧。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕眾量級昔日情侶檔Andy與家寧你來我往的指控，引發關注，繼昨晚家寧發片控訴，Andy在交往期間出軌多名女性後，Andy今下午又再發片開戰，間接承認此事，但他強調，是女方當初與一名男閨密過從甚密，踰矩在先。而疑似是家寧男閨密本人的網紅范成章也發聲。

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Andy今發片反擊家寧：「2021年是妳先開始和一位男閨密過從甚密，頻繁過夜住他家、跟他出國、頻繁高額消費。」

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Andy還提到就連自己確診，家寧也是優先去照顧男閨密，並附上多張對話截圖證實。從其中一張截圖內容可以看出，家寧當年曾經向Andy報備說，要去買上引水產（日本料理店名）給男閨密吃。

疑似是家寧男閨密本人的網紅范成章也發聲。（翻攝自IG）

而先前就被挖出與家寧頻繁出遊的范成章，IG也出現不少網友留言，問他是不是就是男閨密本人？對此他也親自留言表態，「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，被騙去上心靈課程就沒有什麼聯絡了，謝謝大家關心。」直球回應Andy所公布的男閨密線索，也強調自己不是喜歡女生且已與家寧漸行漸遠。

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