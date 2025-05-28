媲美金城武樹 高雄「陳奕迅柱」成新打卡熱點

陳奕迅趁演出空檔在高雄喝珍珠奶茶。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕短暫休息幾天之後，陳奕迅「FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會高雄站」將在明（29日）晚再次登上高雄巨蛋演出，這也是之前陳奕迅因確診無奈延期後的場次，將一連三天唱到端午節，目前門票全部完售。

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趁著休息日，陳奕迅也到高雄走走，開心喝珍珠奶茶，儘管刻意不露出杯子上的店家名稱，但神通廣大的網友還是找出這家手搖飲料店，分享資訊是位在前金區的自強三路上，另外陳奕迅還去逛自強夜市，在果汁攤位前駐足。

陳奕迅倚靠過的牆柱，成為新的打卡熱點。（翻攝自IG）

陳奕迅在社群分享在高雄喝珍珠奶茶的照片，並寫到：「南部的確是比較休閒。」另外他又在限時動態上分享兩張不同時段，倚靠在店家前牆柱上的照片，幽默寫下：「站了半天都沒人來找我，果然很休閒。」

但陳奕迅沒有料到，現在他倚靠過的牆柱，已經成為網友熱門打卡點，不少粉絲慕名而去，學習他以靠牆柱的姿勢拍照打卡，另外也有粉絲選在他坐過的椅子上喝珍奶拍照留念。

台東有金城武樹，現在高雄也有「陳奕迅柱」了，陳奕迅靠過的柱子，意外成為高雄新的「景點」。日前陳奕迅在演唱會上提到，台灣粉絲很特別，演唱會上就算手再忙，一定會在適當時機為歌手熱情鼓掌，所以他覺得更加珍貴。

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