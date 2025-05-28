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媲美金城武樹 高雄「陳奕迅柱」成新打卡熱點

陳奕迅趁演出空檔在高雄喝珍珠奶茶。（翻攝自IG）陳奕迅趁演出空檔在高雄喝珍珠奶茶。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕短暫休息幾天之後，陳奕迅「FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會高雄站」將在明（29日）晚再次登上高雄巨蛋演出，這也是之前陳奕迅因確診無奈延期後的場次，將一連三天唱到端午節，目前門票全部完售。

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趁著休息日，陳奕迅也到高雄走走，開心喝珍珠奶茶，儘管刻意不露出杯子上的店家名稱，但神通廣大的網友還是找出這家手搖飲料店，分享資訊是位在前金區的自強三路上，另外陳奕迅還去逛自強夜市，在果汁攤位前駐足。

陳奕迅倚靠過的牆柱，成為新的打卡熱點。（翻攝自IG）陳奕迅倚靠過的牆柱，成為新的打卡熱點。（翻攝自IG）

陳奕迅在社群分享在高雄喝珍珠奶茶的照片，並寫到：「南部的確是比較休閒。」另外他又在限時動態上分享兩張不同時段倚靠在店家前牆柱上的照片，幽默寫下：「站了半天都沒人來找我，果然很休閒。」

但陳奕迅沒有料到，現在他倚靠過的牆柱，已經成為網友熱門打卡點，不少粉絲慕名而去，學習他以靠牆柱的姿勢拍照打卡，另外也有粉絲選在他坐過的椅子上喝珍奶拍照留念。

台東有金城武樹，現在高雄也有「陳奕迅柱」了，陳奕迅靠過的柱子，意外成為高雄新的「景點」。日前陳奕迅在演唱會上提到，台灣粉絲很特別，演唱會上就算手再忙，一定會在適當時機為歌手熱情鼓掌，所以他覺得更加珍貴。

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