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家寧疑「裸上身捧奶」貼男閨密 照片被挖本人急澄清

家寧（右）遭指與男閨蜜（左）過從甚密。（翻攝IG）家寧（右）遭指與男閨蜜（左）過從甚密。（翻攝IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」家寧與Andy分手後撕破臉，家寧的男閨密范成章也捲入這場戰爭，雖然范成章已強調自己「不吃鮑魚」，但外界仍質疑兩人關係不單純，就有網友挖出范成章於2022年PO出一張與一名裸上身女性的照片，循線推測該名女子就是家寧。

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范成章於2022年在IG上傳一張照片，可見畫面中他赤裸著上半身，下半身則穿淺色牛仔褲，依靠在一名同樣裸著上半身的女子，而該名女子沒有露臉，僅用雙手住重要部位，豐滿上圍呼之欲出，火辣畫面讓人看了臉紅心跳。

有眼尖網友發現，照片中女子下身所穿衣物的顏色、材質，與家寧過去曾公開穿著的服裝類似，兩人的美甲也不約而同的都是鵝黃色，此外，對比范成章與家寧公開出國影片的時間點也雷同。

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因此，不少網友推測照片中的女子就是家寧本人，紛紛驚呼「怎樣的男閨密可以玩到不穿上衣還緊貼大腿，摸著腳踝拍照」、「懂玩，真的狂」、「他都能直接貼著張+0的上空身體了，這是小王吧，哪是什麼男閨密」。對此，就有網友在范成章貼文下方詢問，他也現身澄清，「上空根本不是家寧，是我的另外一個生小孩的好朋友」。

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