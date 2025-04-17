澎澎開腔爆內幕！無法同台老搭檔「全因廖峻經紀人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕72歲廖峻今（17日）未依原訂時間起床，逾1小時後才被發現癱軟在床上意識不清，緊急送醫被診斷為3度中風，然而兒子廖錦德不滿父親的病榻照未經家屬同意遭廣傳，稍早二度發聲槓上經紀人揚言報警。此外，廖峻的老搭檔澎澎稍早也踢爆兩人無法同台的內幕。

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廖錦德稍早嚴正強調父親廖峻的病病榻照並沒有經過家人同意發布，「當事人意識模糊的情況之下點頭，不代表授權。」爾後，廖錦德再發聲表示父親就醫後，自稱經紀人之人趁他尚未到院，就將父親的手機拿走，其原因不合理也不歸還，讓他氣憤難平更揚言要報警處理。

澎澎（左）踢爆無法與廖峻同台全因經紀人。（資料照，記者胡舜翔攝）

然而，廖峻的老搭檔澎澎也被粉絲請求「我還是希望廖哥跟澎姐可以同台，澎姐有情有義幫忙廖哥復健，這份友誼有目共睹，值得讚揚！」對此，澎澎也直球回應「真的很謝謝你，但很多事...唉！澎澎也很難過，當初廖峻澎澎粉噗團直播時，我們每星期都無條件上去幫忙直播，但我們現在也感到很難過，當初我們成立『廖峻澎澎粉噗團』的用意，其實也是我們想無條件的幫助中風的峻爸能外出走走，能多多陪伴他，別讓他失志！」

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「但因為最近峻爸新簽的經紀人表示要帶他往更好的發展，所以峻爸決定離開粉噗團，我們祝福他！」澎澎坦言因為廖俊新簽約的經紀人以肖像權各種因素為由，不允許粉噗團再使用與他相關的名字，「照片與影片肖像以及在粉專上發佈任何有關峻爸的任何消息，會影響到他們相關利益，並要求我們徹下照片與更改粉專名字，故此我們才更動改名並先暫停澎澎GO GO GO（原廖峻澎澎粉噗團）的直播，改由澎澎個人粉專這邊直播，還是很謝謝大家對澎澎的支持！」

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