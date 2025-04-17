廖峻三度中風病床照外流惹爭議 兒子槓上經紀人

廖錦德（右）原本在彰化拍戲，得知爸爸廖峻突然中鋒，趕緊趕回台北。（資料照）





〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻自2018年二度中風後，持續復健，近期雖不拍戲，但自創YT平台「歐吉尚」，月初還到南投拍片，但今突然爆出三度中風，因兒子廖錦德在彰化拍戲，廖峻的經紀人陪同到醫院照料，經紀人在廖峻清醒時問他可否把生病消息告知大眾，讓大家為他集氣，廖峻也同意，因此經紀人給媒體病床照，卻惹廖錦德不滿，今在社群提到自己在趕回台北的高鐵，不滿爸爸病床照外洩，還喊話經紀人「請保護自己的藝人」。

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廖錦德和廖峻經紀人沒有明確溝通過，因此廖錦德指出，曝光的病床照並沒有經過家人同意發布，「當事人意識模糊的情況之下點頭，不代表授權。」呼籲大家不要再轉傳，他也直接向父親的經紀人喊話說：「請所謂經紀人，發揮保護自己藝人的責任。」對於照片被公開相當不滿。

對此，廖峻經紀人解釋自己只是公事公辦，他說自己在問的時候，廖峻意識清楚，且他也要向之後工作廠商交代。

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