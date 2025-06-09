阿湯哥登金氏世界紀錄 《不可能8》全球票房衝破4.5億美金

《不可能的任務：最終清算》全球票房已達4.5億美金。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《不可能的任務：最終清算》上週才剛因為片中驚人特技，讓阿湯哥獲金氏世界紀錄認證，電影也持續在全球熱賣。上週末（6月6至8日）北美再收1500萬美金（約台幣4.49億元）佔據週末票房第3名，北美累積票房也來到1.49億美金（約台幣44.64億元）。

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以阿湯哥及該系列一直以來設下的嚴苛標準來看，《不可能的任務：最終清算》創造不少非凡的成就，這部電影既是一封獻給過去所有系列電影的情書，也是一場超越電影製作極限、充滿靈魂和情感的震撼奇觀。

對於阿湯哥個人來說，觀眾於電影中體驗到的旅程，結合角色深度與電影製作實力的獨特火花，讓他感到無比自豪。他也表示這部片僅超越了過去所有作品的成就，同時也是從那些作品中孕育而生的巔峰之作。

目前《不可能的任務：最終清算》全球票房已破4.5億美金（約台幣134.82億元），台灣方面仍穩坐全台年度票房冠軍寶座，粗估全台票房已達台幣3.6億元。電影持續在台上映中。

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