雪上加霜 金秀賢3.2億豪宅慘遭假扣押

金秀賢今年4月召開記者會，爭議連環爆。（歐新社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢先前傳出曾秘戀金賽綸，醜聞風坡延燒至今仍未平息，今年4月他扛不住輿論壓力召開記者會澄清，堅持自己與金賽綸交往時對方已成年，並針對當時爆料的YouTube頻道《橫豎研究所》（簡稱：橫豎研》記者金世義提出告訴，並求償120億韓圜（約新台幣2.8億元），昨（11）日金秀賢經紀公司Gold Medalist證實，對《橫豎研》金世義價值40億韓圜（約新台幣9500萬元）的2處房產提出假扣押，防止金世義脫產。如今，金秀賢的豪宅也被假扣押，原來是他合作的醫美儀器品牌在終止合作後，並未收到金秀賢的違約金，求償30億韓圜（約新台幣7000萬元）並針對他價值135億韓圜（約新台幣3.2億元）的豪宅進行假扣押。

金秀賢（左）與金賽綸秘戀一事爆發後，金秀賢工作陷入停擺。（翻攝自YouTube）

金秀賢被假扣押的豪宅「Galleria Foret」位於韓國首爾聖水洞，金秀賢於2013年10月便在該處置產，豪砸40.2億韓圜（約新台幣9600萬元）購入90坪房產，隔年再以30.2億韓圜（約新台幣7200萬元）加買70坪豪宅，去年1月乘勝追擊更以88億韓圜（約新台幣2.1億元）買下90坪豪宅。

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金秀賢遭YouTube頻道《橫豎研究所》頻頻爆料。（翻攝自YouTube）

隨著韓國房價飆升，金秀賢的3間豪宅現值約300億韓圜（約新台幣7.2億元），比起他當初購入的價格可說翻倍成長。現在醫美儀器廣告商開了第一槍，向金秀賢追討賠償金，之後是否會有其他廣告商跟進，有待觀望。

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