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林俊傑台北大巨蛋狂喊中國地名！鐵粉跳出解釋：他是新加坡人

林俊傑首度站上台北大巨蛋開唱。（JFJ Productions提供）林俊傑首度站上台北大巨蛋開唱。（JFJ Productions提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「行走的CD」林俊傑昨、今在台北大巨蛋開唱，精湛唱功在Threads掀起討論，不過他唱到《那些你很冒險的夢》時，一一唱名歌迷手上燈牌的地名，包括很多中國地名，卻引爆台灣觀眾的怒氣，批他明明在台北開唱，為什麼要唸一堆中國地名，也打斷欣賞這首歌的情緒。

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對此，林俊傑的粉絲跳出來解釋，這是「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」的固定橋段，「林俊傑在每個地方唱《那些你很冒險的夢》的時候都會唸看到的燈牌上有的地名。」用意是感謝來自世界各地的歌迷，建議不爽的網友可以去看一下別的地方的巡演影片。

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也有中國歌迷幫他解釋，「JJ在倫敦場唱《那些你很冒險的夢》也是喊地名的，也沒見有人罵的。可能是台灣人太討厭中國人了，但是音樂無關政治，大家遠道而來都是為了享受JJ的歌聲和他的真誠。」更有歌迷幫他解釋，指出他是新加坡人，本來就對這些「地雷」比較不敏感，並非刻意為之。

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