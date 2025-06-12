朴寶劍「邪笑」打敗蘇志燮！《健將聯盟》登韓劇話題榜NO.1

很多劇迷都對朴寶劍的臂肌和大腿線條感到不可置信，「怎麼會？明明看起來那麼瘦！」（翻攝自Prime Video、JTBC官網）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂新聞／綜合報導〕朴寶劍搭檔金所炫的警匪劇《健將聯盟》（原劇名：Good Boy）目前已播至第4集，在JTBC電視台釋出的最新劇照中，只見他雙眼充血、露齒邪笑，緝凶精神一發不可收拾，不管是賣力狂奔，還是單腿單手攀掛疾駛中車門的「炸肌」畫面，都讓原本愛慘他的婆婆媽媽們忍不住臉紅、心跳加速，直呼「也太Man了吧！

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朴寶劍劇中飾演一名退役奧運擊金牌得主尹東柱，與一群體能同樣超群的運動健將，組成強力特搜警察隊，為掃蕩犯罪組織金兔幫赤手空拳奔跑，劇評稱讚朴寶劍的「瘋狂眼神」和在打鬥戲中展現出來的「身體直覺反應」，讓人看得不寒而慄，即便屢屢被擊中倒地，卻依然笑容滿面地奔跑，恰如其分地展現了尹東柱超越單純英雄形象的「正義狂人」魅力。

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為完美詮釋「尹東柱」這個角色，朴寶劍長達半年的時間，每天花1小時重訓、2小時的拳擊課，可說是為戲下足苦功。根劇韓國數據分析機構GOODDATA公開6月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單，《健將聯盟》以19.79%的好口碑，打敗蘇志燮《無赦之仇》16.59%與朴寶英《未知的首爾》14.47%。

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